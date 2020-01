Talvi on näyttänyt tänä vuonna eri puolilla Suomea erilaiset kasvonsa – katso sunnuntaina otetut kuvat

Hannu Toivonen

Suomessa on neljä vuodenaikaa, mutta tänä talvena myös talvi on osoittanut erilaisia piirteitä eri puolilla Suomea.

Etelä-Suomessa maa on paljas ja vain ajoittain lämpötila luiskahtaa pakkasen puolelle. Sen sijaan Lapissa talvi on ollut poikkeuksellisen luminen. Sodankylässä mitattiin joulukuussa ajankohdan lumen syvyyden ennätyslukemat, 65 senttiä.

Tampereelle satoi ainakin hetkellisesti ohut lumipeite sunnuntain vastaisena yönä.

Tampereen seudulla talvi on yrittänyt tehdä tuloaan. Sunnuntaina maahan satoi kevyt lumipeite, ja lämpötila painui pakkasen puolelle.

Ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle kertoo, että talven erilaiset piirteet johtuvat Suomessa vallitsevasta lauhasta säätyypistä, joka on tullut Suomeen Atlantilta Norjanmeren yli.

– Etelässä se johtaa lumettomuuteen, kun sateet tulevat vetenä. Lapissa on sen verran kylmää, että lauhuus näkyy siellä niin, että lunta tulee entistä enemmän, kun lauha virtaus tuo kosteutta, joka sataa maahan pääasiassa lumena, Saarikalle sanoo.

Myös Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Suomessa on poikkeuksellisen lumista Oulun alavaa rannikkoa lukuun ottamatta, Saarikalle kertoo.

Tie Inarin Kiilopäälle oli uudenvuodenpäivänä aurattu esiin nietosten keskeltä.

Etelä- ja Keski-Suomessa talvesta haaveileville Saarikallella on huonoja uutisia. Lauha sää jatkuu lähes varmasti tämän viikon ajan ja hyvin suurella todennäköisyydellä myös ensi viikolla.

– Esimerkiksi Turussa viiden vuorokauden jakson ylimpien lämpötilojen keskiarvo on plus viisi astetta, kun yleensä tähän aikaa vuodesta se on nollan tuntumassa.

Myös esimerkiksi Oulussa ja Tampereella on seuraavan viiden vuorokauden aikana useita asteita lämpimämpää kuin yleensä tähän aikaan vuodesta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Saarikallen mukaan talvelle ei kannata vielä heittää hyvästejä Etelä- ja Keski-Suomessa, koska säätä pystyy ennustamaan melko luotettavasti vain noin kahden viikon päähän. Sen jälkeisestä säästä ei voi vielä antaa kovinkaan vankkoja arvioita.

Meteorologi muistuttaa, että muun muassa Etelä-Suomessa helmikuu on yleensä kylmin kuukausi.

Talvi lumettomassa Turussa on tuntunut Keski-Euroopan syksyltä. Sunnuntaina lämpötila kävi kuitenkin pakkasen puolella.

Tänä talvena on mitattu lämpöennätyksiä useissa paikoissa, kuten Norjassa, jossa oli viime viikolla 19 astetta lämmintä.

Lämpimien säiden kohdalla on puhuttu siitä, johtuvatko ne ilmastonmuutoksesta. Saarikallen mukaan yksittäisiä talvia tai säätiloja ei voi suoraan liittää ilmastonmuutokseen, mutta lämpimät ilmat sopivat ilmastonmuutokseen liittyvään "isoon kuvaan".

– Talvien vaihtelu on aika isoa, mutta vähälumiset talvet ovat yleistyneet, ja pohjoisilla napa-alueilla jäätilanne on heikompi kuin mitä se on takavuosina ollut.

Jää- ja lumitilanteesta ja niiden muutoksesta voi Saarikallen mukaan arvioida melko hyvin lämpötilojen kehitystä, koska ne ovat suorassa suhteessa ilman lämpötilaan.

Hän muistuttaa, että säiden vuosittaiset vaihtelut ovat luonnollisia. Esimerkiksi kymmenen vuotta sitten oli runsasluminen ja kylmä talvi.

Saarikalle on pistänyt merkille, että "lauhat talvet ovat olleet vähän yleisempiä viime vuosina".