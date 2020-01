Fakta

Terrorismilait nykyisellään

Terrorismirikoksista säädetään rikoslain luvussa 34a.

Luku on peräisin vuodelta 2003. Se on lisäys lukuun 34, joka käsittelee yleisvaarallisia rikoksia. Terrorismilakeja on sittemmin kiristetty vuosina 2014, 2016 ja 2018.

Terrorismirikoksiin lasketaan terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset, jotka aiheuttavat maalle tai kansainväliselle järjestölle vahinkoa. Yksi määritelmä on, että rikos aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa.

Itse terroristisen teon lisäksi terrorismirikoksia ovat muun muassa terroristiryhmän johtaminen ja sen toiminnan edistäminen.

Vuonna 2014 kriminalisoitiin terroristiryhmän rahoittaminen. Vuonna 2016 kriminalisoitiin matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten.

Vuonna 2018 lakeihin tuli täydennykseksi terrorismirikoksen valmistelu, koulutus ja kouluttautuminen, värväys, matkustamisen edistäminen sekä radiologista asetta koskeva rikos, joka liittyy ydinterrorismin edistämiseen.

Lähde: Finlex