Kelan palveluihin muutoksia – puhelinpalvelu venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi lakkaa, nettisivut uudistuvat

Kela on päättänyt lopettaa toistaiseksi puhelinpalvelun venäjäksi, somaliksi ja arabiaksia. Ensi vuodesta alkaen puhelinpalvelu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kelan tiedotteessa kuitenkin todetaan, että asiakkaita palvellaan tulevaisuudessakin eri kielillä. Mikäli Kelan asiakaspalvelussa arvioidaan, että asiointi ei onnistu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, Kela järjestää muun kielistä palvelua asiakkaalle. Asiakkaalla on myös oikeus tulkkaukseen, jos yhteistä kieltä ei löydy.

Kelan mukaan päätöksen taustalla on työn järjestelyyn liittyvät haasteet, jotka on ratkaistava ennen palvelun jatkamista.

Kelan verkkoasiointipalvelu uudistuu ensi vuoden aikana. Uudistuksella pyritään aikaansaamaan helppokäyttöisempi ja teknisesti saavutettava asiointipalvelu, joka toimii myös mobiililaitteella. Verkkopalvelun eri osioita uudistetaan eri aikaan, minkä seurauksena hakemusten ja sovellusten ulkonäkö voi vaihdella vuoden aikana.

Kela vähentää postiosoitteitaan ja jatkossa kaikki hakemukset ja liitteet voi lähettää osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 Kela. Jatkossa henkilöasiakkaan ei ole tarpeen tietää, minkä alueellisen keskuksen osoitteeseen posti tulee lähettää. Vanhoilla osoitteilla lähetetty posti ohjataan oikeaan osoitteeseen noin vuoden ajan.

Kelan henkilöasiakkaiden palvelunumerot muuttuvat 21. tammikuuta. Osa numeroista poistuu kokonaan ja joidenkin numeroiden nimi muuttuu. Listaus numeroista löytyy jutun lopusta. Lisäksi Kelan palvelupisteiden aukioloaikoihin on tulossa muutoksia helmikuussa.