Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja pettyi verkon Silakat-liikkeeseen

Tosiasiassa äärioikeistolaisia on aika vähän. He ovat yleensä ongelmanuoria tai sellaiseksi jääneitä. Heillä ei ole valtaa juuri lainkaan. Perussuomalaiset ei ole äärioikeistolainen puolue. Ja se on ainut oikeistopuolue Suomessa.



Sen sijaan äärivasemmistoa löytyy kaikista instituutioistamme, koska äärivasemmistolaisia aatteita opetetaan tietyillä humanistisilla aloilla yliopistossa ja todennäköisesti myös ammattikorkeakoulussa. Äärivasemmistolla on oikeaa valtaa yhteiskunnan kaikilla tasoilla.



Suurin osa ihmisistä ei kuulu kumpaankaan äärilaitaan. He haluavat vain elää rauhassa omaa elämäänsä. Heitä kiinnostaa yhteiskuntaturvallisuus ja oma toimeentulo. Ääriliikkeitä taas kiehtoo yhteenotto ja vallan uudelleen jako.



Nähdäkseni meille on iso ongelma vasemmalla, jonka korjaaminen poistaa myös ongelman oikealta.

