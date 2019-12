Merivartiosto muistuttaa: hätärakettien ilkivaltainen ampuminen on rikos – Meripelastushelikopterin lentotunnin hinta on 24 750 euroa

Länsi-Suomen merivartiosto muistuttaa tiedotteessaan, että hätärakettien ilkivaltainen ampuminen on rikos. Hätäraketit ja muut hätämerkinantovälineet on tarkoitettu kiinnittämään pelastajien huomio hätätilanteessa. Turhaan eli ilkivaltaisesti ammuttu hätäraketti käynnistää etsintä- ja pelastustoimet merialueella tai sisävesillä. Merivartiosto muistuttaa, että turhaan ammuttu hätäraketti sitoo viranomaisresursseja turhaan, jolloin avun tarpeessa oleva saattaa jäädä ilman tarvitsemaansa apua. Hätäraketin ampumisesta muulloin kuin todellisessa hätätilanteessa voidaan tuomita rangaistuksen lisäksi maksamaan etsinnästä aiheutuneet kustannukset. Esimerkiksi yhden meripelastushelikopterin lentotunnin hinta on 24 750 euroa ja partioveneen tuntikustannus puolestaan 843 euroa.

Vanhentuneet hätäraketit voi toimittaa hävitettäväksi esimerkiksi jälleenmyyjien, poliisin tai Rajavartiolaitoksen kautta.