Ammoniakkivettä vuoti Porin Aittaluodossa

Porin Aittaluodossa tapahtui sunnuntai-iltana kemikaalionnettomuus.

Satakunnan pelastuslaitos hälytettiin suuren vaarallisen aineen onnettomuuden vuoksi Porin Kuninkaanlahdenkadulle hieman viiden jälkeen iltapäivällä.

Pelastuslaitoksen mukaan tehdasalueella on vuotanut 24,5-prosenttista ammoniakkivesiliuosta. Vuoto on aiheutunut tiivisteen petettyä 20 tonnisessa säiliössä. Säiliöstä on päässyt vuotamaan kemikaalia muutamia kymmeniä litroja.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ammoniakkivesiliuos on voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa sekä erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Satakunnan pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut onnettomuudessa.

Paikalle hälytettiin yli kymmenen pelastuslaitoksen yksikköä. Hälytys onnettomuuspaikalle tuli sunnuntaina kello 17.17.