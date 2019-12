30 metsästäjää jäljesti sutta Ahvenenmaalla – kaato onnistui lauantai-iltapäivällä

Ahvenanmaan Hammarlandissa kaadettiin lauantai-iltapäivällä urossusi.

Nya Ålandin mukaan eläintä jäljesti jopa 30 metsästäjää viikonlopun aikana. Eläin onnistuttiin löytämään lumeen jääneiden jälkien avulla.

Nyä Ålandin ja Ålands Tidningenin metsästyksestä julkaisemien lehtikuvien perusteella eläintä ammuttiin alaruumiiseen.

Ahvenanmaalla on itsehallintonsa myötä myös omia linjauksia riista-asioissa. Kuitenkin susi on myös Ahvenanmaalla rauhoitettu eläin ja sama EU:n direktiivi lajin suojelua koskien on voimassa myös Ahvenanmaalla.

Ahvenanmaalla ei ole pysyvää susikantaa. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan saarella tavataan yleensä vain vaeltamaan lähteneitä yksittäisiä nuoria yksilöitä.