Entinen keskustavaikuttaja Pekka Perttula kaipaa avointa keskustelua puolueen tilasta: "Keskustassa ei ole uskallettu tehdä rohkeaa itseanalyysiä"

Anna Kilponen

Keskustan entisen puoluesihteerin Pekka Perttulan mukaan puolueen on vähintäänkin herättävä nyt, kun ollaan siirtymässä uudelle vuosikymmenelle politiikassa. Heikot kannatusluvut kertovat hänen mielestään siitä, että puolueen toiminta on heikentynyt ja identiteetti on hukassa.

Useat viimeaikaiset kannatusmittaukset ovat kertoneet puolueen alamäestä. Tuoreessa Helsingin Sanomien gallupissa keskustaa äänestäisi vain 11,1 prosenttia vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,6 prosenttiyksikköä.

Sdp:n kannatukseen hallituskriisi ja pääministerin vaihtuminen eivät ole vaikuttaneet, sillä puolueen kannatus on yhä reilut 15 prosenttia.

Perttula ei usko, että pääministeri Antti Rinteen (sd.) eroon johtaneella hallituskriisillä olisi ollut vaikutusta keskustan kannatukseen.

– Ei kai tavallisella kansalaisella ole niin syviä intohimoja Antti Rinteen puolesta tai häntä vastaan. Ennemminkin tulee mieleen, oliko taustalla poliittinen arvio siitä, että yksinkertaisesti Antti Rinteen johdolla (hallituksessa) olisi ennemmin tai myöhemmin tullut seinä vastaan, Perttula kommentoi Lännen Medialle.

"Nousu syntyy siitä, että ollaan jotakin vastaan"

Muilla hallituspuolueilla HS-gallupin tulokset eivät olleet yhtä dramaattisia kuin keskustalla: vihreiden kannatus oli 12,5 prosenttia, laskua oli 0,6 prosenttiyksikköä. Kannatustaan nostivat hieman vasemmistoliitto (8,4 prosenttia) ja rkp (4,5 prosenttia).

Oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus ovat kyselytutkimuksen mukaan suosituimmat puolueet. Perussuomalaisia äänestäisi eduskuntavaaleissa 22,7 prosenttia vastaajista. Nousua on 0,3 prosenttiyksikköä.

Toiseksi suosituin puolue on kokoomus 17,2 prosentin kannatuksellaan.

Oppositiossa kd:n kannatus on 4,0 prosenttia ja nyt-liikkeen 1,7.

Kantar TNS:n toteuttamaa gallupia varten haasteltiin 2 226 ihmistä. Pääministerin vaihtuminen ja uuden hallituksen aloittaminen osuivat tutkimusjakson keskivaiheille.

Perttulan mukaan tuloksia ei pitäisi arvioida menneen vain kuukauden perusteella, vaan esimerkiksi koko 2010-luvun perusteella. Vuosikymmenen alussa oli nähtävissä esimerkiksi perussuomalaisten nousu. Perttulan mielestä olisi mielenkiintoisempaa pohtia sitä, mitä esimerkiksi puolueiden välisissä suhteissa on muuttunut.

– Meillä poliittinen kanta muodostuu siten, että ollaan jotakin vastaan. Se nosti vuonna 2015 (vaaleissa) keskustan ja ihan samalla lailla se nosti sosiaalidemokraattien kannatusta vuonna 2019. Samalla tavalla se nostaa perussuomalaisten kannatusta. Aina kun oman puolueen tilannetta arvioidaan, se pitäisi suhteuttaa siihen, mitä poliittisella kentällä tapahtuu.

Keskustan entisen puoluesihteerin Pekka Perttulan mielestä keskustan nykyjohdon näkemys puoluetoiminnasta on turhan ohut.

Keskustan identiteetti on hukassa

Syytä hallituskriisin on haettu vuoden 2003 tapahtumista, jolloin keskustan pääministeri Anneli Jäätteenmäki joutui eroamaan sdp:n epäluottamuksen vuoksi. Perttula ampuu alas julkisuudessa esiintyneet kostopuheet.

– Politiikka on yksinkertaista, mutta politiikan tulkitsijat vasta yksinkertaisia ovatkin, jos lähtevät hakemaan vuoden 2003 tapahtumista perustelua siihen (Antti Rinteen eroon). Vuosi 2003 vaikutti kuitenkin siihen, että Katri Kulmuni asetti sanansa hyvin tarkkaan, sillä kyllä keskusta muistaa, millainen nöyryytys se on, kun puolue joutuu luopumaan pääministeristään ja puheenjohtajastaan.

Jäätteenmäen seuraajaksi valittiin sittemmin Matti Vanhanen (kesk.).

Keskustan ongelmat kiertyvät Perttulan mielestä siihen, että keskustan identiteetti on hukassa. Siksi hän kaipaakin nyt puolueelta perusteellista itseanalyysiä.

– Nyt on rohkea itseanalyysin paikka. Keskusta ei ole uskaltanut sitä tehdä, ja se on yksi syy, miksi keskusta on tässä tilanteessa. Pitää uskaltaa tehdä ja arvioida pidemmältä aikaväliltä puolueen toimintaa ja syvää identiteettiä. Siltä pohjalta pitäisi sitten lähteä valamaan perustaa uudelleen.

Perttula arvelee, että kansalaiset eivät tällä hetkellä edes tiedä, mitä keskusta on. Hän epäilee myös, mahtaako sitä tietää keskusta itsekään. Spekuloinnit siitä, pitäisikö puolueen vaihtaa puheenjohtajaa, tulevat Perttulan mielestä vääjäämättä nousemaan esille nykyisillä kannatusluvuilla.

– Puoluejohdolla on nyt näytön paikka, mutta pikavoittoja heiltä ei kukaan odota.

"Parempaankin Katri olisi pystynyt"

Puheenjohtaja Katri Kulmunin itseluottamus on Perttulan mielestä ollut jossain vaiheessa "hiukan hakusessa", ja nyt olisi aikaa lunastaa odotukset. Hänen mielestään keskustan nykyjohdon kuva puoluetoiminnasta on jäänyt turhan ohueksi.

– Parempaankin Katri olisi varmaan pystynyt. Jos luodaan odotus, siihen pitäisi pystyä vastaamaan. Joskus tulee mieleen, että nyt vallassa olevan kaartin kohdalla kuva puoluetoiminnasta rakentuu viimeisen 15 vuoden perusteella, ja se kuva on jäänyt vähän ohueksi. Ei nähdä sitä, että puolue itsessään olisi merkittävä keskustelun foorumi ja asioiden yhteen sovittaja.

Odotuksilla Perttula viittaa lähinnä syksyllä luotuja merkittäviä linjavetoja, esimerkiksi tarvetta puolueen identiteettiin määrittelyyn.

– Niihin ei ole pystytty vastaamaan, vaan politiikka on ollut aika vahvasti hallituspolitiikkaan sidoksissa. Hallituksessa ei saa epäonnistua, mutta puolueen identiteetti ja uskottavuus rakentuvat myös muualla kuin hallituksessa.

Perttula näkee uuden ajan punamullassa ison mahdollisuuden. Sille pitää hänen mielestään kuitenkin antaa sisältö.

– Se on mahdollisuus paitsi keskustalle, myös sosiaalidemokraateille. Se vaatii paljon ajattelutyötä ja luottamuksellisuutta puolueiden välillä, hän sanoo.