Perustuslakiasiantuntija Scheinin ei näe syytä kiristää terrorismilakeja, kuten hallitus ja presidentti esittävät

Terrorismi on "moraalifilosofinen kysymys" (Scheinin)

Liivijengiläiset ja natsihöyrypäät määritellään hetkessä ja ongelmitta, mutta laitavasemmistotaustainen Scheinin "näkee" kovasti ongelmia heti kun pitäisi määritellä ääri-islamilaiset jihadistit joista etupäässä tässä on kyse. Se olisi mm. "oikeusvaltiollisesti ongelmallista".



Sana oikeusvaltio tulee esille vasemmiston puheissa jo niin usein, että on syytä pohdiskella vakavasti mistä on kyse koska vasemmistolaisessa totalitarismissa ei käsitettä oikeusvaltio ole toteutettu missään tällä telluksella!



Syyskuussa 2014:

"YK:n turvallisuusneuvosto vaatii kaikkia YK:n jäsenmaita määrittelemään kansalaistensa omatoimisen osallistumisen ulkomaisiin konflikteihin laittomaksi, rangaistavaksi teoksi.



Turvallisuusneuvosto kokoontui Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman johdolla.



Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti päätöslauselma, joka vaatii YK:n jäsenmaita estämään kansalaistensa matkustamisen ulkomaille taistelemaan tai rekrytoimasta taistelijoita konflikteihin tai rahoittamasta konflikteja.



Päätöslauselma on kaikkia YK:n jäsenmaita sitova ja järjestön peruskirjan mukaan turvallisuusneuvostolla on oikeus jopa voimatoimin vaatia jäsenmaitaan noudattamaan sitä."



Miksi Suomi ei ole tätä noudattanut vaikka aina vedotaan kansainvälisiin sopimuksiin?

