Nuori mies pidätettiin epäiltynä tyttöystävänsä taposta – Poliisilla riitti runsaasti tehtäviä joulun aikana koko maassa

Taneli Koponen

Joonas Kuikka

Tapaninpäivän vastaisena yönä Hämeen poliisi meni hälytyksen vuoksi Orimattilassa sijaitsevaan yksityisasuntoon.

Asunnosta löytyi 25-vuotias nuori nainen kuolleena. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi.

Asunnossa oli uhrin alle 30-vuotias poikaystävä. Poliisi otti miehen kiinni taposta epäiltynä. Poikaystävä pysyy pidätettynä.

Joulu kiireistä aikaa poliisille

Joulu on ollut muutenkin poliisille kiireistä aikaa eri puolilla Suomea. Lahdessa poliisipartio kiinnitti joulupäivänä puolenpäivän jälkeen huomionsa henkilöautoon, joka puikkelehti muun liikenteen seassa valtatie 12:lla Pekanmäessä. Partio päätti pysäyttää auton ja tarkistaa kuljettajan kunnon. Auto kuitenkin kiihdytti Kouvolan suuntaan ja pyrki karistamaan poliisipartion kannoiltaan. Takaa-ajo jatkui aina Kausalaan asti, jossa Kouvolan suunnasta tullut poliisipartio sai ajatettua auton piikkimattoon Iitintiellä.

Piikkimattoon ajon seurauksena auton nopeus laski ja poliisipartio sai puskettua auton tien sivuun Kuusaantiellä. Takaa-ajon aikana auton nopeus oli korkeimmillaan 170 kilometriä tunnissa. Autoa kuljettanutta vuonna 1996 syntynyttä miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Auton kyydissä ollutta vuonna 2000 syntynyttä miestä epäillään kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle.

Hämeen poliisilaitos kertoi tapaninpäivänä, että laitoksen alueella oli ollut vuorokauden aikana 148 tehtävää. Päihtymyksen tai muun häiriön takia poliisin suojiin tuotiin viisi henkilöä.

Porissa ase esiin perheriidassa

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella virkavallan haaviin jäi huumeissa ajaneita autoilijoita. Poliisipartio pysäytti jouluaattona kello 15.30 Liedossa Hyvättyläntiellä henkilöauton, joka lähtikin yllättäen kiihdyttämään vauhtiaan ja kääntyi Kuntoilijanlenkille. Poliisipartio sai pian pysäköintipaikalla näköyhteyden autoon, joka oli pysäköitynä.

Kuljettaja lähti juoksemaan karkuun, mutta pysähtyi poliisin käskytyksestä. Kuljettajalle suoritettu huumepikatesti näytti positiivista tulosta kannabikselle. Kuljettajalla ei myöskään ollut ajokorttia. Asiaa tutkitaan rattijuopumuksena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksena.

Jouluaattona kello 19.40 aikaan hätäkeskus sai ilmoituksen epäillystä rattijuoposta Raisiossa Raisionlahdentiellä. Auton meno oli ollut erittäin epävarmaa ja mutkittelevaa. Poliisipartio sai autosta havainnon Turussa ja pysäytti sen kello 19.55 Rauhankadulle. Kuljettajalle suoritettu huumepikatesti antoi positiivisen tuloksen kannabikselle ja bentsodiatsepiineille.

Kuljettajalle ei ollut ajokorttia. Lisäksi kuljettajalta löytyi hallusta pippurikaasusumutin ja huumausaineeksi luokiteltuja lääkkeitä. Asiaa tutkitaan rattijuopumuksena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta, huumausaineen käyttörikoksena ja lievänä ampuma-aserikoksena.

Turun Kristiinankadulta tuotiin poliisin suojiin tapaninpäivän vastaisena yönä klo 01.45 aikaan vuonna 1992 syntynyt mies. Hän oli vahvasti päihtynyt. Mies oli kaatanut olutta avoimesta ikkunasta erään auton sisään. Häntä epäillään lievästä vahingonteosta.

Porissa Uudenkoiviston kaupunginosassa ammuttiin ihmistä joulupäivän vastaisena yönä. Poliisin mukaan esitutkinnassa on selvinnyt, että ampumisen taustalla on perheenjäsenten välinen riita. Se on johtanut siihen, että isän epäillään ampuneen täysi-ikäistä poikaansa haulikolla kylkeen asunnossa. Asian selvittelyn yhteydessä on otettu kiinni kaksi henkilöä. Poliisi tutkii asiaa epäiltynä tapon yrityksenä.

Lapissa turisteilta näpistelty

Rovaniemellä poliisilla on ollut kohtuullisen vilkas ja työntäyteinen joulun aika. Hälytys- ja valvontasektorin poliisia työllistivät lähinnä liiasta metelistä johtuvat kotitehtävät sekä liikennetehtävät jotka pitivät sisällään peltikolareita ja penkkaan ajoja. Myös useampi huumerattijuopumustehtävä työllisti poliisia.

Rikospoliisin puolella tutkittiin puolestaan omaisuusrikosta jossa turistilta vietiin omaisuutta. Tekijöinä olivat ulkomaalaiset henkilöt. Poliisi tavoitti tekijät ja heidät tuotiin poliisilaitokselle asian selvittämistä varten. Poliisi on myös kirjannut ilmoituksia joissa ulkomaalaisilta turisteilta on kadonnut muun muassa passeja, lompakoita ja muuta omaisuutta.

Poliisin mukaan häiriökäyttäytymisiä oli muun muassa ravintoloissa Kolarin ja Kittilän alueella. Poliisin huomaan päätyi kaksi juhlijaa päihtymyksen ja häiriökäyttäytymisen vuoksi. Tapaninpäivän aamuyöllä lomalla olleen miehen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen Levintiellä Kittilässä. Mies oli ajanut ojaan henkilöautolla. Hän puhalsi 1,8 promillea. Mies määrättiin ajokieltoon ja häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

Helsingissä jouluista velanperintää

Helsingissä poliisi sai jouluaattona kello 16 aikaan hälytystehtävän Malmin Karviaistielle. Ensitietojen mukaan paikalla oli nähty mahdollisesti aseistautuneita henkilöitä. Tehtävälle lähti useampi poliisipartio. Paikan päältä otettiin kiinni viisi henkilöä, joista yhdellä oli hallussaan porattu starttipistooli. Sen piippu oli porattu auki niin, että pistoolilla olisi voinut ampua luodillisen patruunan. Muilla epäillyillä oli hallussaan erilaisia teräaseita.

Kiinniotto sujui poliisin mukaan rauhallisesti ja henkilöt kuljetettiin Pasilan poliisivankilaan. Poliisin kuulusteluissa epäillyt ovat kertoneet yhdenmukaisesti, että tarkoitus oli käydä perimässä velkoja aseilla pelotellen, mutta kenenkään henkeä tai terveyttä ei ollut suunnitelmissa vaarantaa. Epäillyt vapautettiin kuulustelujen jälkeen joulupäivänä.

Alustavan esitutkinnan mukaan keneenkään ei kohdistunut konkreettista vaaraa. Poliisin tietojen mukaan kyseessä näyttää olevan yksittäistapaus, eikä tapahtuneeseen epäillä liittyvän järjestäytynyttä rikollisuutta. Kiinniotetut henkilöt eivät ole kantasuomalaisia.

Asiaa tutkitaan ampuma-aserikoksena, toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapitona sekä väärän henkilötiedon antamisena. Viimeisimpään rikosnimikkeeseen johti yhden epäillyn henkilön harhautusyritys, jossa hän antoi sukulaisensa henkilötiedot poliisille.

Tampereella nuorisoporukka potki ja löi miestä ravintolan ulkopuolella

Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella tapahtui jouluaattoiltana pahoinpitely noin kello 23.50 aikaan. Hieman alle 50-vuotias mies oli riitaantunut neljän hengen nuorisoporukan kanssa Hämeenkadulla sijaitsevassa ravintolassa Tampereella. Heidät oli poistettu ravintolasta.

Riita oli jatkunut ulkona, jossa miestä oli lyöty ja potkittu ja hän oli kaatunut maahan. Maassa ollutta miestä oli potkittu keskivartaloon ja kuristettu kurkusta takaapäin. Tämän jälkeen nuorisoporukka oli poistunut paikalta. Sairaankuljetus toimitti uhrin Acutaan vammojen tarkistukseen. Asiaa tutkitaan pahoinpitelynä.

Myös Itä-Suomessa poliisilla riitti tehtäviä. Hätäkeskukseen tapaninpäivänä aamukolmelta tulleen ilmoituksen mukaan Siilinjärven keskustassa sijaitsevassa ravintolassa on tapahtunut pahoinpitely. Tapahtumapaikalla asiaa selvitettäessä selvisi, että noin 25-vuotias siilinjärveläisnainen oli pahoinpidellyt kaksikymppistä siilinjärveläisnaista lyömällä, potkimalla ja kaatamalla maahan.

Joulupäivänä iltakuuden aikaan hätäkeskus ilmoitti auraustraktorille tapahtuneesta onnettomuudesta Tuusniemellä. Auraustilanteessa traktorin aura oli tökännyt yllättäen maahan ja kuljettaja oli lentänyt äkkipysäyksestä johtuen ikkunan läpi ulos traktorista osuen etukuormaajaan. Ulos lentänyt sai vammoja ylävartaloonsa. Ensihoito kuljetti osallisen Kuopion yliopistolliseen sairaalaan tarkempiin tutkimuksiin. Poliisi selvittelee tapahtumaa yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa.