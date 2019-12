Jouluhommia, illantappajia, heijastinhanskoja ja ulkoilua – Näin julkkisten joulunvietto sujuu

Helsinki

Rebekka Härkönen

Julkisuuden henkilöiden joulunvietto näyttäytyy yhtä värikkäältä kuin henkilöt itsekin ovat.

– Sillä hetkellä, kun istutaan alas pääruuan äärelle, kuopus kakkaa ns. Hiroshimat. Eli kaiken materian läpi kulkevan a-luokan illantappajan, kirjoitti elokuvaohjaaja Dome Karukoski Twitteriin perheensä jouluaaton tunnelmista.

– Kiva nähdä huomenna päivänvalossa, että kuinka monen lahjan kyljestä sitä löytyy, Karukoski lisää ja vitsailee perään, että musta joulu sai uuden merkityksen.

Ihana joulua! Sillä hetkellä, kun istutaan alas pääruuan äärelle, kuopus kakkaa ns. Hiroshimat. Eli kaiken materian läpi kulkevan a-luokan illantappajan. Kiva nähdä huomenna päivänvalossa, että kuinka monen lahjan kyljestä sitä löytyy?



Musta joulu sai uuden merkityksen. — Dome Karukoski (@domekarukoski) December 24, 2019

Valtakunnanpoliitikot näyttäytyvät hillitymmissä joulutunnelmissa – ainakin sosiaalisessa mediassa. Presidentti Sauli Niinistö (kok) toivotteli jouluaattona lähinnä maltillista menoa.

– Joulun rauhaa ja onnellista uutta vuotta! Niinistö kirjoitti Twitterissä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) julkaisi aattona videomuotoisen joulukirjeen, jossa hän puhui joulun sanomasta ja al-Holin lapsista.

– Kynttilä palaa kaikille joulun lapsille. Että maailma olisi lapsille edes vähän turvallisempi ja parempi paikka huomenna, Haavisto sanoi videolla.

Luontoa, kirkkoa ja kielillä puhumista

Sisäministeri Maria Ohisalo lähetti jouluterveisensä keskeltä metsää.

Sisäministeri Maria Ohisalon jouluntoivotukset lähtivät sydämillä terästettynä kesken lumetonta metsää halkoneen fillarilenkin varrelta napatun kuvan muodossa.

Hyvää joulua ❤️

God Jul ❤️

Merry Christmas ❤️ pic.twitter.com/SRD7iSjmIm — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) December 24, 2019

Lumisella metsäkuvalla joulurauhaa toivotteli myös ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) jouluaattona.

– Nauttikaa myös Suomen upeasta luonnosta, Mikkonen kehotti.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) iloitsi jouluaattona pieni koira sylissään joulurauhan julistuksen jälkeen siitä, että joulunvietto voi alkaa.

Valtionvarainministeri Katri Kulmuni (kesk) näytti jouluaaton Facebook-päivityksensä mukaan vierailleen ainakin kirkossa. Joulutoivotuskin irtosi useammalla kielellä.

– Hyvää Joulua kaikille! Merry Christmas to everyone! God Jul alla! Joyeux Noël à tous! C Pождеством всех вас!

Kirkkoon oli päätynyt myös eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) jouluaattona ja kielillä puhuminen sujui häneltäkin.

– On aika hiljentyä joulun rauhaan. Hyvää joulua kaikille! God jul! Merry Christmas to you all! Frohe Weihnachten! С Рождеством!

On aika hiljentyä joulun rauhaan. Hyvää joulua kaikille! God jul! Merry Christmas to you all! Frohe Weihnachten! С Рождеством!🎄🎁 pic.twitter.com/4k0XbTSJ7c — Tytti Tuppurainen (@TyttiTup) December 24, 2019

Yksinäisyyttä unohtamatta

Opetusministeri Li Andersson kertoi viettäneensä jouluaaton peiton alla.

Opetusministeri Li Andersson (vas) ei jaksanut ulkoilusta intoilla.

– Sijainti on peiton alla, tukka takussa ja kirja kädessä, eli sisäinenkin joulurauha saavutettu. Levollista ja ihanaa joulua kaikille, Andersson ilmoitti.

Joulurauha on julistettu!

Sijainti on peiton alla, tukka takussa ja kirja kädessä, eli sisäinenkin joulurauha saavutettu. Levollista ja ihanaa joulua kaikille ❤ pic.twitter.com/ocGudXoyTw — Li Andersson (@liandersson) December 24, 2019

Toimittaja-kirjailija Maria Veitola huolehti joulutoivotuksessaan niistä ihmisistä, jotka joutuvat viettämään joulun ilman perhettä ja ystäviä.

Toimittaja-kirjailija Maria Veitolalla oli käynyt joulupunan kanssa pieni onnettomuus. Veitola halusi hupaisasta kuvastaan huolimatta muistuttaa, että kaikilla joulunviettäjillä ei ole perhettä tai ystäviä ympärillään.

– Some on täynnä toinen toistaan upeampia joulukuvia, mutta totuus on, että joulu voi tuntua myös ihan paskalta. Yksinäisyys ja alakulo tuntuvat erityisen viiltäviltä aikana, jolloin pitäisi nauttia läheisten seurasta ja levollisesta juhlatunnelmasta, Veitola kirjoitti Instagramissa.

– Yhtä kaikki toivon, että teistä jokainen saa viettää joulun turvallisessa, rakastavassa ja hyväksyvässä seurassa. Ilman holtitonta päihteiden käyttöä, henkisen tai fyysisen väkivallan uhkaa tai muuta turhaa saastaa.

– Ja teille, jotka koette itsenne joulun keskellä ulkopuolisiksi, yksinäisiksi, pelokkaiksi, toivottomiksi ja surullisiksi, lähetän erityisen rakkaat ja välittävät ajatukseni. Vielä voi olla edessä toisenlaisiakin jouluja ja jos elämää riittää, todennäköisesti on, Veitola lohdutti.

Laulantaa ja kirjoja

Koomikko Sami Hedberg puolestaan oli lähtenyt puolisonsa Saija Tuupasen kanssa lumimaisemiin ulkoilemaan.

Laulaja Kaija Koo heläytti videolla laulun hopeinen lintu kädessään ja tonttulakki päässään.

Laulun muodossa joulutervehdyksensä lähetti myös näyttelijä ja laulaja Samuli Edelman.

Kirjailija Sofi Oksanen kertoi säästäneensä malttamattomana kiireidensä keskellä kirjoja ja tv-ohjelmia joulun vapaapäiviin.

Pitkään keskustan kansanedustajana toiminut Seppo Kääriäinen nautti joulupäivänä niin ikään hetken kiireettömyydestä.

– Oma joulukirkko keskellä vanhaa metsää. Täydessä hiljaisuudessa. Rauhallista lumisadetta. Ei siinä urkuja tarvita, kun hyräilee itsekseen. Enkeli taivaan ja Maa on niin kaunis, Kääriäinen fiilisteli Twitterissä.

Oma joulukirkko keskellä vanhaa metsää. Täydessä hiljaisuudessa. Rauhallista lumisadetta. Ei siinä urkuja tarvita, kun hyräilee itsekseen Enkeli taivaan ja Maa on niin kaunis. Lenkillä mietittyä:Se, mikä väärin on, ei kestä, sittenkään ei kestä. — Seppo Kääriäinen (@seppokaariainen) December 25, 2019

Törkytorttuja

Kirjailija Jari Tervo toivotti aattona perheineen keramiikkatonttujen kuvilla hilpeää joulua Twitterissä. Joulupäivänä aamupäivällä hänen vaimonsa Kati Tervo vietti omaa hiljaista hetkeään sateen ropistessa ulkona.

– Joulupäivä sarastaa ja perhe vielä nukkuu. Harkitsen toista kahvimukillista, kuuntelen pieniä aamun ääniä. Pyörittelen nilkkoja kuin pikkutyttönä. Tänään ehdin lukea lahjakirjaa eikä ole kiire mihinkään, Kati Tervo kirjoitti.

Joulupäivä sarastaa ja perhe vielä nukkuu. Harkitsen toista kahvimukillista, kuuntelen pieniä aamun ääniä. Pyörittelen nilkkoja kuin pikkutyttönä. Tänään ehdin lukea lahjakirjaa eikä ole kiire mihinkään. #jouluaamu #rauha #sade #kahvi — Kati Tervo🌈 (@KatiTervo) December 25, 2019

Kirjailija ja tv-kasvo Juha Vuorisen joulunvietto alkoi tyylilleen uskollisena törkeiden torttujen muodossa.

– Yleisön pyynnöstä vielä kerran, Vuorinen vitsaili ja kehotti katselijoita laittamaan äänet päälle ja tuijottamaan silmästä silmään torttuja.

Kuusipuuhia

Näyttelijä Antti Holman kuusenkoristelu sujui kumppanin avustuksella.

Joulukuusi ja joulupuuhat inspiroivat useampia julkkiksia.

Näyttelijä Antti Holma lähetti omat joulutervehdyksensä kuusenkoristelupuuhistaan. Reppuselkäänsä hän oli ottanut kumppaninsa.

Myös jääkiekkoilija Marko "Mörkö" Anttila kiipeili kuusen latvassa.

Julkkiskokki ja yrittäjä Tomi Björck puolestaan oli pannut perheensä jouluhommiin.

Laulaja Antti Tuiskun istuessa joulupukin sylissä tubettaja Tuure Boelius oli päättänyt pukeutua itse pukiksi.

Laulaja Lauri Tähkä vietti joulua juuri niin kuin Vain elämää -tv-ohjelmassa lupasikin, eli ilman perinteisiä jouluruokia pitsasta nauttien.

Tubettaja Roni Back lähetti omat terveisensä Disneylandista Californiasta. Back kyseli Instagram-seuraajiltaan, mitä nämä saivat joululahjaksi.

Backin oma lahjasuosikki saattaa olla yllätys monille.

– Mun lempparilahja oli ehdottomasti heijastinhanskat, Back hehkutti.

Seppo-koiran kiireitä

Turkulaisella Seppo-julkkiskoiralla on pitänyt kiirettä jouluna joulupukin apulaisena.

Myös turkulaisella julkkiskoiralla Sepolla on riittänyt joulukiireitä. Aattona Seppo toimi joulupukin koiratonttuapulaisena lapsiperheissä.

– Iskä on joulupukkina ja itse aion ottaa kaikki rapsutukset ja juustotarjoilut pois kuleksimasta. Oon mukana muutamissa paikoissa alkuun ja sitten mummulaan päiväunille, Seppo suunnitteli aattona.

Joulupäivänä Seppo kertoi ottavansa rennosti, kuten suurin osa suomalaisista todennäköisesti tekee. Mutta kasvoillaan ehkä vielä hieman normaaliakin leveämpi koiravirne.

– Välipäivä-äijä ottaa joulun välipäivänä rennosti röllöttäen, Seppo neuvoi ystävällisesti, jos joku ei onneton joulunviettäjä ei onnistu löytämään parasta mahdollista asentoa.