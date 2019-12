Melkein kaikki joulukortit ja -paketit ovat ehtineet perille – noin 50 000 joulutervehdystä päätyi osoiteselvitykseen

Postin mukaan joulun ajan viimeiset lähetykset jaetaan vastaanottajille tämän illan aikana.

Erittäin pieni osa viime hetken jouluposteista jaetaan poikkeuksellisesti huomenna jouluaattona sairauspoissaolojen vuoksi. Postitse lähetettyjä paketteja voi noutaa nouto- ja palvelupisteistä vielä aattonakin.

– Postilaatikolla kannattaa käydä vielä katsomassa tänään ja huomenna, sillä jaamme posteja tänään vielä iltaan asti ja huomenna aamupäivällä, kertoo Postin poikkeustilanteiden johtaja Jarmo Ainasoja.

Joulupaketteja on lähetetty on lähetetty viikoilla 49–51 miljoona per viikko. Suomi on edelleen perinteiden ylläpitäjä joulukorttien lähettämisessä verrattuna moniin muihin Euroopan maihin, sillä joulukortteja ja -kirjeitä on jälleen lähetetty miljoonia.

– Kiitän meidän kaikkien postilaisten puolesta kaikkia asiakkaitamme luottamuksesta ja hyvin sujuneesta joulusta. Joulu on meille postilaisille kunnia-asia ja hyvä joulumieli tulee onnistumisista ja tyytyväisistä asiakkaista. Meitä jouluntekijöitä on ollut tänäkin vuonna eri tehtävissä noin 20 000, sanoo Ainasoja.

Lähetykset, joissa on väärä tai puutteellinen osoite, käyvät läpi Postin osoiteselvityksen. Osoiteselvitystä on tehty koko joulunalusajan. Osoiteselvityksessä on noin 50 000 joulutervehdystä.

– Postinjakelussa oikea osoite on tärkein tieto, sen perusteella me jaamme lähetykset. Teemme kaikkemme, että oikea osoite saadaan selvitettyä mahdollisimman nopeasti. Tavoitteenamme on jakaa osoiteselvitettävät kortit sekä kirjeet vastaanottajille jo uuteenvuoteen mennessä, Jarmo Ainasoja sanoo.

1 700 Postin automaattia sekä yli sata joulun ajan noutopistettä palvelee asiakkaita jouluna. Paketteja on noudettavissa automaattien lisäksi myös posteista. Postin omat myymälät palvelevat tänään kello 21 asti. Kaikki Postin palvelupisteet ja aukioloajat löytyvät täältä.