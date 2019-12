Näppäilyvirhe ei riitä yksityisen parkkisakon perusteeksi – Näin kuluttajariitalautakunta ratkaisi neljä pysäköintiin liittyvää riitatapausta

Kari Pitkänen

Ajoneuvojen pysäköinti on yksi Kuluttajariitalautakuntaa eniten työllistävistä aiheista.

– Viime vuonna lautakuntaan saapui noin 150 yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaa valitusta. Tänä vuonna luku oli marraskuun alkuun mennessä 200, esittelijä Jyrki Ukkonen kertoo.

Määrä on lähes puolet kaikista lautakuntaan päätyneistä erilaisiin autopalveluihin liittyvistä valituksista. Tämän jutun yhteydessä esitellään tarkemmin neljä lautakunnan käsittelemää tapausta vuosilta 2018–2019.

Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan kuuluvat vain maksulliset pysäköinnit sekä tapaukset, joissa pysäköinti on oheispalvelu muun kulutushyödykkeen hankinnan yhteydessä.

Jälkimmäinen määritelmä kattaa esimerkiksi kauppakeskusten pysäköintialueet.

– Eniten riidellään mobiilimaksujen asianmukaisuudesta, kun pysäköinti on maksettu yleisillä älypuhelinsovelluksilla.

Virheet mobiilimaksuissa ovat yleisiä. Maksu voi olla periaatteessa suoritettu oikein, mutta järjestelmään syö-tetty auton rekisteritunnus tai pysäköintipaikan aluekoodi onkin näppäilty tilanteessa väärin.

Tilanne tulkitaan kuluttajan eduksi. Jos pääsuoritus eli pysäköintimaksu on suoritettu ja voidaan jälkikäteen yhdistää pysäköityyn autoon, niin sanotun vähäisen sivuvelvoitteen rikkomisesta annettua valvontamaksua ei pidetä kohtuullisena.

Näissä tapauksessa lautakunta suosittaa valvontamaksun peruuttamista.

Yksityisten pysäköinninvalvontayritysten oikeudesta määrätä virhemaksuja valvomillaan alueilla on kiistelty vuosikymmenen ajan.

Viimeksi sakotusoikeuden poistamista vaadittiin 13. joulukuuta jätetyssä lakialoitteessa, jonka allekirjoitti 122 kansanedustajaa kaikista eduskuntaryhmistä.

Kuluttajariitalautakunta on ratkaisuissaan seurannut korkeimman oikeuden 3–2-äänestyspäätöstä ja puoltanut yksityisten toimijoiden oikeutta virhemaksun määräämiseen. Edellytyksenä on, että pysäköinnin ehdot on ilmoitettu selkeästi alueen opastauluissa.

Kun autoilija pysäköi tällaiselle alueelle, syntyy niin sanottu konkludenttinen sopimus eli pysäköijä vahvistaa omalla käytöksellään hyväksyvänsä sopimusehdot. Mitään osapuolten välisiä kirjallisia tai suullisia tahdonilmaisuja ei tilanteessa vaadita.

– Jos ehdot ovat selvästi nähtävillä, pysäköijä ei voi väittää, ettei hän olisi voinut tai ehtinyt niitä lukea, Jyrki Ukkonen huomauttaa.

Autonsa paikalle jättävällä on velvollisuus mennä vaikka ottamaan erikseen selvää siitä, mitä pysäköinnistä määrätään.

Toisaalta auton omistajan ei tarvitse osoittaa, kuka paikalle pysäköi, jos hän itse kieltää niin tehneensä. Tällainen tapaus on myös ratkaistu Kuluttajariitalautakunnassa.

Tapauksessa auton omistaja ilmoitti, että hän ei ollut pysäköinyt autoa. Kuluttajan väite oli lautakunnan mukaan johdonmukainen ja yksiselitteinen.

Näyttötaakka sopimuksen syntymisestä on maksua velkovalla pysäköinninvalvontayhtiöllä. Valvontayhtiö ei kuitenkaan esittänyt selvitystä, joka olisi kumonnut auton omistajan väitteen. Johtopäätös oli, että kuluttaja ei ollut sopimuksen osapuoli eikä maksuvelvollinen. Lautakunta suositti valvontamaksun peruuttamista.

Lähde: Jyrki Ukkosen esitelmä Liikenne 2019 -seminaarissa.

Näppäilyvirhe rekisterinumerossa

Valituksen syy: Asiakas pysäköi kaksi kertaa yksityisen yhtiön valvomalla pysäköintialueella ja maksoi pysäköinnistä kummallakin kerralla väärällä rekisteritunnuksella. Tunnuksen XYX oli vaihtunut YXX:ksi. Asiakas piti valvontamaksuja kohtuuttomina sopimusoikeudellisen lojaliteettivelvoitteen nojalla.

Vastaus: Valvova yhtiö kiisti asiakkaan väitteen ja syytti tätä huolimattomuudesta. EasyPark-maksusovellukseen syötetty rekisteritunnus olisi ollut helppo tarkistaa itse.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ratkaisu: Asiakkaan tekemä virhe oli vähäinen siten, että auto ja pysäköintimaksu voitiin yhdistää toisiinsa. Asiakas oli suorittanut sopimuksen mukaisen päävelvoitteensa asiassa. Lautakunta suositti, että yhtiö palauttaa asiakkaalle 160 euroa.

Autossa kaksi parkkikiekkoa

Valituksen syy: Asiakas pysäköi autonsa kauppakeskuksen pysäköintialueelle. Hän sai valvontamaksun, koska valvontayhtiö katsoi autossa olleen käytössä kaksi pysäköintikiekkoa.

Toinen kiekoista oli asetettu näkyvälle paikalle, toinen oli kojelaudan säilytyslokerossa eikä näin ollen selvästi luettavissa. Asiakas toimitti lautakunnalle valvojan ottamat valokuvat.

Vastaus: Yhtiö piti valvontamaksua perusteltuna. Autossa oli kaksi kiekkoa, jotka näyttivät aikoja 7.00 ja 11.00. Pysäköinninvalvoja ei voi tulkita sitä, mikä kiekko on käytössä. Valvontamaksukehotus pitää määrätä aina, kun näkyvillä on useampia kuin yksi pysäköintikiekko.

Ratkaisu: Näyttötaakka on valvontayhtiöllä. Valokuvien perusteella ensimmäinen (sininen) parkkikiekko oli täysin näkyvissä ja oikein päin kuvan ottajaan nähden. Toinen (vaaleanpunainen) kiekko näkyi vain osittain, ja lisäksi se oli väärin päin katsojaan nähden. Näin vain yksi kiekko oli kokonaan näkyvissä ja helposti luettavissa. Erehtymisvaaraa ei ollut. Lautakunta suositti palauttamaan 60 euron valvontamaksun.

Asiakas erehtyi aluenumerosta

Valituksen syy: Asiakas oli maksanut kolmen tunnin pysäköinnistä. Myöhemmin hän jatkoi pysäköintiaikaa puolella tunnilla, mutta katsoi tuolloin parkkialueen numeron uudelleen ja valitsi maksusovelluksen karttanäkymästä lähimmän (väärän) pysäköintialueen.

Erehdyksestä seurasi yksityisen yhtiön määräämä maksukehotus, jota asiakas piti perusteettomana.

Vastaus: Valvontamaksu kirjoitettiin kello 16.22, ja asiakkaan EasyPark-maksu alueelle numero 791 oli päättynyt 30.1.2017 kello 16.10. Asiakas oli jatkanut pysäköintiä eri EasyPark-aluenumerolla. Kysymys oli pysäköijän omasta huolimattomuudesta.

Ratkaisu: Väärän aluenumeron takia aluevalvoja ei yhdistänyt maksua autoon. Asiakas oli maksanut pysäköinnistä eikä pysäköinyt autoaan väärin, joten hän oli suorittanut sopimuksen mukaisen päävelvoitteensa asiassa. Maksusuoritus oli lisäksi jälkeenpäin voitu yhdistää hänen autoonsa. Kuluttajariitalautakunta suositti, että yhtiö palauttaa asiakkaalle valvontamaksun perintäkuluineen, yhteensä 69 euroa.

Pysäköintikiekko ei ollut käytössä

Valituksen syy: Asiakas pysäköi auton apteekin parkkipaikalle. Yksityisen yhtiön määräämän valvontamaksun perusteena oli pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen. Asiakas kertoi, ettei omista 15 minuutin parkkikiekkoa, vain tuntikiekon, mutta noudatti 15 minuutin aikarajaa. Asiakkaan mukaan yhtiön opastaulut olivat huonosti havaittavissa. Myöhemmin kyltit uusittiin ja aikarajaksi asetettiin 30 minuuttia.

Vastaus: Vaatimus oli perusteeton. Valituksen tekijän auto oli pysäköity kohtaan, jossa suoraan edessä sijaitsi kaksi opastetta. Lisäksi sisäänajoväylillä oli ollut selkeästi havaittavat opasteet.

Ratkaisu: Asiassa oli riidatonta, ettei kuluttaja käyttänyt pysäköintikiekkoa. Valokuvien perusteella pysäköinnin keskeiset ehdot oli esitetty asianmukaisesti. Vaikka parkkikiekkoa ei voinut käyttää 15 minuutin tarkkuudella, tähän mahdollisesti liittyvä epäselvyys on elinkeinoharjoittajan näyttövelvollisuuden piiriin kuuluva asia eikä vapauta kiekon käyttövelvollisuudesta. Lautakunta piti valvontamaksua sopimusehtojen mukaisena.