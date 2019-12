Al-holin leiriltä pelastetut orpolapset laskeutuvat kohta Suomeen – Viranomaisoperaatiosta tiedotustilaisuus käynnissä Helsingissä

Al-Hol

Leirin lapsista puolet alle 12-vuotiaita

Koillis-Syyriassa sijaitsevalla Al-Holin leirillä on noin 70 000 ihmistä, joista yli puolet on alle 12-vuotiaita lapsia.

Leirillä on 11 suomalaisnaista ja yli 30 suomalaislasta.

Osa naisista on kantasuomalaisia, osan vanhemmat ovat kotoisin muualta.

Lapsista suurin osa on syntynyt Syyriassa, mutta osa heistä on Suomessa syntyneitä. Valtaosa lapsista on alle kouluikäisiä.

Leirin suomalaislapsista kaksi on orpoja. Nämä kaksi lasta ovat nyt Suomen viranomaisten hoivissa.

Lain mukaan Suomen kansalaisen lapsilla on oikeus Suomen kansalaisuuteen.

Monilla leirin asukkailla on yhteyksiä terrorijärjestö Isisiin. Monet kansainväliset lehdet ovat kertoneet, että monet leirin naisista kasvattavat lapsiaan islamistisen ääri-ideologian mukaisesti.