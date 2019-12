Itävaltalaislehden listaus: Pääministeri Sanna Marin neljänneksi inspiroivin ihminen maailmassa

Itävaltalaislehti Ooom on valinnut Suomen pääministeri Sanna Marinin maailman neljänneksi inspiroivimmaksi ihmiseksi tänä vuonna. Lehden mukaan 34-vuotias maailman tämän hetken nuorin pääministeri on vahva osoitus siitä, että milleniaalit voivat kohota merkittävään valta-asemaan.

– Hän on piristävä osoitus siitä, että asiat voivat muuttua siitä, mitä ne ovat aina olleet, lehti perustelee valintaansa.

Ooom-lehden neljättä kertaa tekemän listauksen kärjessä on tänä vuonna ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg. Lehden mukaan Thunberg on omalla toiminnallaan osoittanut, että jokaisella ihmisellä on voimaa muuttaa maailmaa. Thunbergin jälkeen listalta löytyy yhdysvaltalainen Jane Fonda, ympäristöaktivisti hänkin. Fonda on näyttelijä, joka profiloitui jo lähes 50 vuotta sitten Vietnamin sodan rauhanaktivistina. Kolmanneksi listallaan lehti on nostanut Yhdysvaltain edellisen presidentin Barac Obaman puolison Michelle Obaman, jonka viime vuonna julkaistua muistelmateosta on myyty maailmanlaajuisesti jo yli 10 miljoonaa kappaletta.

Listan kuuden kärkeen mahtuu vain naisia. Listalla korkeimmalle yltänyt mies on seitsemänneksi rankattu paavi Franciscus, jonka ansioiksi lehti lukee katolisen kirkon modernisoinnin ja tuonnin 2000-luvulle.