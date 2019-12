Kela vastaa selvityspyyntöön päätöksenteon automatisoinnista: "Toimintaan ei liity perustuslaillisia ongelmia"

Kelan mukaan lainsäädäntöä pitää kehittää vastaamaan nykytilannetta. Puutteellinen lainsäädäntö ja siitä johtuva epätietoisuus hidastavat automaation kehittämistä.

Kelan mukaan sen toimintaan ei liity perustuslaillisia ongelmia. Kela antoi perjantaina 20. joulukuuta vastauksen oikeuskanslerin selvityspyyntöön, joka koski päätöksenteon automatisointia.

Oikeuskanslerinvirasto kiinnitti asiaan huomiota aikaisemmin syksyllä ja antoi Kelalle selvityspyynnön asiasta (LM 28.11.2019).

Kela perustelee perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa automaatiota sillä, että Kelan etuuksilla turvataan asiakkaiden perustarpeita, joihin tulisi vastata ilman viivytyksiä. Kelan mukaan automaatio mahdollistaa tämän tilanteissa, joihin ei liity tapauskohtaista harkintaa.

Päätöksiä tekevä automaatti toimii ilman ihmistä. Se on katsottu sopivaksi menetelmäksi esimerkiksi opintotukea koskeviin päätöksiin silloin, kun Kelan järjestelmässä on tieto, että hakija on hyväksytty opiskelijaksi ja kaikki tiedot täsmäävät (LM 28.112019).

Kela kuitenkin sanoo, että lainsäädäntöä tulisi kuitenkin kehittää vastaamaan nykytilannetta. Puutteellinen lainsäädäntö ja siitä johtuva epätietoisuus hidastavat automaatiota tukevia kehittämishankkeita.

Kehittämishankkeilla Kela kertoo tavoittelevansa laadukkaampaa ja nopeampaa palvelua ja säästöjä.

Automaatio mahdollistaa enemmän työvoimaa työhön, jossa harkintaa tarvitaan tai jossa asiakkaat tarvitsevat henkilökohtaista tukea. Jos Kela korvaisi nykyisen automaation manuaalisella työllä, se edellyttäisi noin 2 000 uuden toimihenkilön palkkaamista, selviää Kelan tiedotteesta.

Kela ei näe, että automaation kehittäminen olisi uhka asiakkaiden perusoikeuksille vaan pitää sitä pikemminkin asiakkaiden ja yhteiskunnan etuna.

– Asiaa koskevan lakiesityksen eteneminen on viivästynyt. Sen vuoksi ollaan tilanteessa, jossa aiheeseen liittyvää kattavaa kansallista lainsäädäntöä ei ole, toteaa Kelan etuusjohtaja Anne Neimala tiedotteessa.

Kela sanoo, että automaatiota koskevan lainsäädännön valmistelu tulisi käynnistää pikaisesti. Asian yleisistä puitteista tulisi säätää yleislailla, ja lisäksi Kela sanoo tarvitsevansa omaan toimintaansa liittyvää erityistä lainsäädäntöä. Tämän tavoitteen edistämiseksi Kela toivoo tukea myös valtioneuvoston oikeuskanslerilta.