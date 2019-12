Turkulaisprofessori Jukka Käyhkö Suomen ilmastopaneelin jäseneksi

Valtioneuvosto nimitti torstaina uuden ilmastopaneelin nelivuotiselle kaudelle. Paneelin puheenjohtajana jatkaa ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta. Paneelissa on yhteensä 15 jäsentä, joista yksi on Turun yliopiston maantieteen professori, Turun Sanomien kolumnisti Jukka Käyhkö.

Paneelin jäsenet valittiin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten lähettämistä 60 ehdotuksesta. Paneeli valitsee itse keskuudestaan varapuheenjohtajat.

Ilmastopaneelin rooli on määritelty ilmastolaissa. Paneeli on tieteellinen ja riippumaton toimija, joka edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelussa. Paneeli toimii ilmastopolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan päätöksenteon tukena. Koska ilmastolakia uudistetaan, on mahdollista, että paneelin tehtäviä tarkennetaan laissa tulevaisuudessa.

Paneelin rahoitusta on lisätty 750 000 euroon vuodessa, jotta se pystyisi entistä paremmin tarjoamaan osaamistaan hallituksen tueksi.

– Hallitus haluaa tehdä vahvasti tietoon pohjaavaa politiikkaa. Siksi on tärkeää, että paneelille on nyt turvattu riittävät resurssit ja sen sihteeristöä vahvistetaan, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Riitta Salmi Jukka Käyhkö

Paneeliin on haalittu asiantuntijoita laaja-alaisesti. Paneelissa on osaamista taloudellisista ja oikeudellisista asioista, energiakysymyksistä, metsä- ja nieluasioista, liikenteestä, kuntien ilmastotoimista, kulutuksesta, sosiaalisesta hyväksyttävyydestä, terveydestä ja sopeutumisesta.

Professori Jukka Käyhkö on tutkinut ilmastoa pitkään ja runsaasti. Valintakriteereinä ilmastopaneeliin oli, että jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto paneelin tehtävien kannalta relevantilta alalta, aktiivista roolia tutkimuksessa, kykyä työskennellä osana monitieteistä tiimiä, kykyä välittää tietoa tutkimuksen ja päätöksenteon välillä ja ajankäytöllinen mahdollisuus osallistua toimintaan aktiivisesti.

Edellisellä toimikaudellaan ilmastopaneeli toteutti 21 hanketta ja antoi yhteensä 20 lausuntoa ilmastolain mukaisista ilmastopolitiikan suunnitelmista. Lisäksi se on tuottanut muistioita ministerien pyynnöstä.