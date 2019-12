Kolumni: Suomalaisilla monta syytä röyhistää rintaa

Virpi Niemistö

Hallituksen vaihtumisessa oli ainakin se hyvä puoli, että suomalainen hieno piirre eli mahdollisuus nousta erilaisista taustoista päätöksenteon huipulle sai myös kansainvälistä huomiota.

Täällä köyhän perheen lapsi voi kouluttautua pitkälle ja yltää elämässään moneen, kuten tuore pääministeri Sanna Marin (sd.) asian tiivisti.

Terveen ylpeyden aiheita on Suomessa monia muitakin.

Esimerkiksi kotimainen elintarvikeketju tekee tosissaan töitä ja on ottanut isoja askeleita ilmastoasioissa.

Hattua oli nostettava vierailulla marraskuisessa tihkusateessa ylivieskalaisella Kotipellon maitotilalla. Siellä hiilijalanjälki on ammattitaidolla puserrettu alle yhteen kiloon maitokilolta, kun kansainvälinen keskiarvo on 2,5 kiloa.

Suuria ilmastotekoja on Suomessa saatu aikaan tilanteessa, jossa maatalouden kannattavuus on heikentynyt (Luke 6.11.) ja esimerkiksi ulkopuolisen työvoiman käyttöä on pitänyt vähentää aiemmasta, mikä on kutistanut tilanpitäjien vapaa-ajan minimiin.

Isäntäpari puhkuu intoa kehittää farmia ja sen tuotantotapoja edelleen, kunhan julkinen ilmapiiri antaisi tähän työrauhan - ja vaikka kiitostakin uurastuksesta.

Tunnustusta on tietenkin vaikea antaa, jos äänessä ovat tahot, joiden pontimena on ideologia eläinperäisten tuotteiden tuotannon lopettamisesta kokonaan, mutta silloin tämä päämäärä pitää sanoa suoraan, eikä käyttää ilmastoa keppihevosena.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ilmastonäkökulmasta tikun nokkaan pitäisi nostaa valkoinen riisi, jonka hiilijalanjälki on suomalaisten usein käyttämistä elintarvikkeista ylivoimaisesti suurin, jos hiilijalanjälkeä vertaa ruuan ravintoainesisältöön (mm. Envitecpolisin tutkimus 13.11.).

Onneksi kukaan ei kuitenkaan ole viemässä suomalaisilta perinteistä joulupuuroa, mutta riisin ujuttautumisen perunan tilalle jokapäiväiseksi ruuan lisukkeeksi voi ilmastomielessä kyseenalaistaa.

Maitotilat tekevät tiivistä yhteistyötä meijereiden kanssa. Soijaton lehmien ruokinta, hiiliviljelijäkoulutukset ja biokaasulla kulkeva maitoauto ovat esimerkkejä siitä, miten Suomen suurin meijeriyritys Valio sanoo edenneensä kohti hiilivapaata tuotantoa.

Lannan kierrättäminen entistä enemmän polttoaineeksi ja soista raivattujen peltojen päästöjen vähentäminen ovat myös työn alla.

Toinen iso meijeriyritys Arla kartoittaa kaikkein suomalaisten tuottajatilojensa ilmastovaikutukset ensi vuonna.

Tikan tilan luomumaidon tietoja voi seurata tuotantopäivän perusteella verkkosivuilta. Siellä kerrotaan, kuka oli sinä päivänä lypsyvastaava ja koska maito saapui Hämeenlinnaan meijeriin.

Samanlaiseen läpinäkyvyyteen taitaa Etelä-Amerikasta Suomeen päätyneellä avokadolla olla vielä tekemistä.