Ulkoministeri Haaviston toiminnan lainmukaisuus perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi – valiokunta valmistautuu kokoontumaan perjantaina aamulla

Perustuslakivaliokunta kokoontuu perjantaina aamulla pohtimaan, miten se etenee ulkoministeri Pekka Haavistoa koskevan tapauksen käsittelyssä.

Aki Taponen

Daniel Wallenius

Jussi Orell

Perustuslakivaliokunta on valmistautunut kokoontumaan perjantaiaamuna kahdeksalta päättämään, miten se etenee ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimintaa koskevan muistutuksen käsittelyssä. Kymmenen kansanedustajaa tiedotti torstaina jättäneensä muistutuksen, jossa he pyytävät perustuslakivaliokuntaa tutkimaan Haaviston toimien laillisuuden al-Hol-jupakassa.

Edustajat pyytävät tarkastelemaan sitä, onko Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä. Lisäksi he haluavat selvittää al-Holin erityisedustajan nimityksen ja konsulipäällikön virasta siirtämisen laillisuutta.

Lisäksi edustajat vaativat selvyyttä, onko Haavisto toiminut lainmukaisesti jättäessään asian tuomatta valtioneuvoston yleisistuntoon.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) kertoo, että valiokunta on valmistautunut kokoontumaan perjantaiaamuna kahdeksalta. Kokoontumisessa on määrä päättää, millaisella aikataululla asiassa edetään.

Ojala-Niemelä muistuttaa, että Haavistolle on varattava mahdollisuus vastineen antamiseen hänen toimiinsa liittyvässä tutkinnassa. Ojala-Niemelä arvioi, että asian varsinainen käsittely Haaviston kuulemisineen menee ensi vuoden puolelle, todennäköisesti tammikuun alkuun.

Eduskunnan on määrä jäädä joulutauolle perjantaina. Ojala-Niemelä sanoo, että perustuslakivaliokunnalla on valmius kokoontua tauosta huolimatta.

– Työt tulevat ensin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi eduskunnassa tiistaina, että mikäli Haavisto on kohdistanut virkamieheen painostusta tai seuraamuksia siksi, että virkamies on kieltäytynyt toteuttamasta selvästi lainvastaista ministerin määräystä tai pyyntöä, ministerin toimintaa on arvioitava virkarikoksena.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Haavisto sai toiminnastaan eduskunnan luottamuslauseen välikysymysäänestyksessä keskiviikkona. Se koskee poliittista luottamusta.

Muistutus koskee Haaviston toiminnan juridista selvittämistä.

Ulkoministeri Haavisto sanoi tiistaina eduskuntakeskustelussa, että kysymys, onko ministeriössä toimittu oikein, on oikeuskanslerin pöydällä valituksina.

– Oma virkamiesjohtoni on sanonut, että kaikki on tapahtunut lain ja pykälien mukaan. Tietysti luotan tässä vaiheessa siihen, mutta oikeuskansleri varmasti kaikki asiat tulee tutkimaan, Haavisto sanoi.

Muistutuksen on allekirjoittanut viisi perussuomalaisten, neljä kokoomuksen ja yksi kristillisdemokraattien kansanedustaja. Tutkinta perustuslakivaliokunnassa voidaan panna vireille, jos muistutus saa vähintään kymmenen kansanedustajan allekirjoitukset.

– Julkisuuden tietojen sekä oikeustieteen professorien lausuntojen perusteella on syytä epäillä, ettei ulkoministeri ole toiminut laillisesti al-Holin leirillä olevien asiassa. Epäselväksi on jäänyt erityisesti ulkoministerin toiminnan lainmukaisuus ulkoministeriön virkamiesten osalta, kansanedustaja Mari Rantanen (ps) sanoo.

– Oikeusvaltiossa myös ministerin toiminnan pitää perustua lakiin. Koska epäily toimien laillisuudesta on jäänyt ilmaan, on myös ulkoministerin itsensä edun ja oikeusturvan kannalta tärkeää, että asia tutkitaan huolella, kansanedustaja Heikki Vestman (kok) toteaa.

Muistutuksen ovat allekirjoittaneet Rantasen ja Vestmanin lisäksi Veijo Niemi (ps) Jari Ronkainen (ps), Jussi Wihonen (ps), Tom Packalén (ps), Kalle Jokinen (kok), Kari Tolvanen (kok), Wille Rydman (kok) ja Sari Tanus (kd)

Juttua on täydennetty klo 14.00. perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan kommenteilla.