Ulkoministeri Haaviston toiminnan lainmukaisuus menee perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi

Aki Taponen

Daniel Wallenius

Kymmenen kansanedustajaa on jättänyt muistutuksen, jossa he pyytävät perustuslakivaliokuntaa tutkimaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimien laillisuuden al-Hol-jupakassa.

Edustajat pyytävät tarkastelemaan sitä, onko Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä. Lisäksi halutaan selvittää al-Holin erityisedustajan nimityksen ja konsulipäällikön virasta siirtämisen laillisuutta.

Lisäksi edustajat vaativat selvyyttä, onko Haavisto toiminut lainmukaisesti jättäessään asian tuomatta valtioneuvoston yleisistuntoon.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi eduskunnassa tiistaina, että mikäli Haavisto on kohdistanut virkamieheen painostusta tai seuraamuksia siksi, että virkamies on kieltäytynyt toteuttamasta selvästi lainvastaista ministerin määräystä tai pyyntöä, ministerin toimintaa on arvioitava virkarikoksena.

Haavisto sai toiminnastaan eduskunnan luottamuslauseen välikysymysäänestyksessä keskiviikkona. Se koskee poliittista luottamusta.

Muistutus koskee Haaviston toiminnan juridista selvittämistä.

Muistutuksen on allekirjoittanut viisi perussuomalaisten, neljä kokoomuksen ja yksi kristillisdemokraattien kansanedustaja. Tutkinta perustuslakivaliokunnassa voidaan panna vireille, jos muistutus saa vähintään kymmenen kansanedustajan allekirjoitukset.

– Julkisuuden tietojen sekä oikeustieteen professorien lausuntojen perusteella on syytä epäillä, ettei ulkoministeri ole toiminut laillisesti al-Holin leirillä olevien asiassa. Epäselväksi on jäänyt erityisesti ulkoministerin toiminnan lainmukaisuus ulkoministeriön virkamiesten osalta, kansanedustaja Mari Rantanen (ps) sanoo.

– Oikeusvaltiossa myös ministerin toiminnan pitää perustua lakiin. Koska epäily toimien laillisuudesta on jäänyt ilmaan, on myös ulkoministerin itsensä edun ja oikeusturvan kannalta tärkeää, että asia tutkitaan huolella, kansanedustaja Heikki Vestman (kok) toteaa.

Muistutuksen ovat allekirjoittaneet Rantasen ja Vestmanin lisäksi Veijo Niemi (ps) Jari Ronkainen (ps), Jussi Wihonen (ps), Tom Packalén (ps), Kalle Jokinen (kok), Kari Tolvanen (kok) , Wille Rydman (kok) ja Sari Tanus (kd)