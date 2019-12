Ylipainoisten osuus synnyttäjistä kasvaa – äidiksi tullaan Suomessa keskimäärin 29-vuotiaana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen tilaston mukaan suomalaiset synnyttäjät ovat vuosi vuodelta vanhempia ja lihavampia.

Yhä useampi synnyttäjä on ylipainoinen jo ennen raskauttaan, mikä aiheuttaa merkittäviä raskaudenaikaisia riskejä. Yli 40 prosenttia synnyttäjistä oli vuonna 2018 ylipainoisia. Lihavia oli 16,3 prosenttia synnyttäjistä.

THL:n tilastossa ylipainoisiksi luokitellaan naiset, joiden painoindeksi on 25 tai yli ja lihaviksi naiset, joiden BMI on 30 tai yli.

Äidin ylipaino ennen raskautta lisää muun muassa raskaudenaikaisen diabeteksen riskiä. Lihavuus puolestaan aiheuttaa vielä vakavampia riskejä, sillä sen on todettu lisäävän raskaudenaikaisen verenpaineen nousun riskiä jopa kolminkertaiseksi. Myös raskausmyrkytyksen riski lisääntyy suoraan painoindeksin kasvaessa.

Lisäksi Suomessa ylipainoisille tehtyjen keisarileikkausten määrä on kasvanut. Leikkauksesta toipuminen ylipainoisille on raskaampaa ja hitaampaa kuin normaalipainoisille. Lisäksi riski leikkauksen jälkeisiin haava- ja kohtutulehduksiin on suurempi kuin normaalipainoisella synnyttäjällä.

Suomessa syntyi viime vuonna 47 913 lasta. Määrä on 5,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Syntyneiden määrä on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 2011.

Suomalainen nainen saa ensimmäisen lapsensa keskimäärin 29,3 vuoden iässä. Kaikkien synnyttäjien keski-ikä on 31 vuotta.

Ikä on THL:n mukaan noussut viime vuosina.

Lähes kaikki synnytykset tapahtuvat sairaaloissa. Vain 69 Suomessa syntyneistä lapsista syntyi suunnitellusti kotona. Enemmän sairaalan ulkopuolisia synnytyksiä tapahtui matkalla sairaalaan, yhteensä 76.

Muista syistä suunnittelemattomia sairaalan ulkopuolisia synnytyksiä oli 98.