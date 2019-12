Hallitus on sopinut yhteisestä linjauksesta al-Holin tilanteeseen, kertoi pääministeri Sanna Marin maanantai-iltana. Hallitus haluaa kotiuttaa suomalaiset lapset Syyrian al-Holin leiriltä niin pian kuin mahdollista. Tarvetta vapaaehtoisesti leirille lähteneiden naisten auttamiseksi ei ole, hallitus linjasi Marinin mukaan.

Leirillä on tiettävästi 11 suomalaisnaista. Suomalaisia lapsia tiedetään olevan noin 30. Osa lapsista on menettänyt molemmat vanhempansa ja he ovat muiden suomalaisnaisten huollettavina.

Al-Holin leirille on koottu noin 70 000 Isisiin kytkeytyvää henkilöä, pääosin naisia ja lapsia. Suurin osa heistä koottiin leirille viime kesänä Baghuzin taistelun jälkeen.

Marinin mukaan hallitus ei tee yksittäisten palautettavien henkilöiden kohdalla erillisiä päätöksiä. Näin hallitus välttää ottamasta kantaa naisten asemasta. Käytännössä hallitus hyväksyy naisten kotiuttamisen, jos se on lasten edun kannalta tarpeellista.

– Näiden aikuisten osalta velvoitetta ei ole, mutta lapsen etu on ensisijainen. Se on toimivaltaisen viranomaisen tehtävä arvioida miten lapsen etu voidaan parhaiten toteuttaa, Marin sanoi.

Hallitus on valtuuttanut ulkoministeriön toimimaan Syyria-asiassa. Ulkoministeriö on puolestaan lähettänyt jo aiemmin erityisedustajan Irakiin valmistelemaan lasten auttamista.

Leiriä hallinnoivat kurdit ovat ilmoittaneet, ettei lapsia päästetä leiriltä ilman äitejä, jos äidit eivät ole antaneet siihen lupaa. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni on aiemmin sanonut, että pitäisi etsiä oikeudellinen perusta sille, että leirin äidit ja lapset voitaisiin tarvittaessa erottaa toisistaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kirjoitti al-Holin leiriin liittyvässä kannanotossaan sunnuntai-iltana, että Suomella on ilmiselvä moraalinen velvollisuus auttaa leirillä olevia lapsia, mutta sama velvoite ei ulotu äiteihin, vaikka heillä Suomen kansalaisina on oikeus konsulipalveluihin.

Niinistö kirjoitti myös, että muut Pohjoismaat ovat toistaiseksi tehneet enemmän kuin Suomi noutamalla orpoja ja sairaan lapsen pois leiriltä. Samalla kuitenkin muista Pohjoismaista on kuultu tiukkoja vastustavia kantoja muiden leireillä olevien auttamiseksi. Presidentti korosti kirjoituksessaan myös turvallisuuskysymyksiä. Suomi ei saa presidentin mukaan päätyä tilanteeseen, jossa turvallisuusriskien kohtelu on lievempää ja lainsäädäntömme väljempää kuin verrokkimaissa.