Nainen kateissa Harjavallassa – poliisi pyytää havaintoja

Lounais-Suomen poliisi pyytää yleisön havaintoja viikko sitten kadonneesta Paula Leino-Mäkilästä.

59-vuotias nainen katosi viime viikolla maanantai-illan ja tiistaipäivän välisenä aikana Harjavallasta Vinnarin alueelta. Naisella epäillään olleen yllään katoamishetkellä yöpaita tai t-paita.

Ruumiinrakenteeltaan hän on tukevahko ja pituudeltaan noin 160 senttimetriä pitkä. Naisella on tummat olkapäille ulottuvat hiukset. Hän on huonokulkuinen.

Poliisi Paula Leino-Mäkilä.

Poliisi on etsinyt naista lähialueilla ja pyytää yleisön vihjeitä hänen löytämiseksi. Kokemäen poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset vihjeet sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai poliisin ilmoitusten vastaanottoon Kokemäelle tiistaisin ja perjantaisin kello 9–16 numeroon 0295 417 675 tai Porin palvelupäivystykseen maanantaista perjantaihin kello 8–17 numeroon 0295 417 550.