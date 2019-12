Hallituslähde: Al-Holiin ei välttämättä löydy yhteistä linjaa – palautusten selvittelyä saatetaan jatkaa virkamiestyönä

Taneli Koponen

Hallituspuolueiden avustajakunta on työstänyt viikonlopun aikana vastausta al-Holia koskevaan opposition välikysymykseen, josta eduskunta keskustelee tiistaina. Hallitus saattaa kertoa kantansa al-Hol -asiassa jo maanantaina, sanoo Lännen Median haastattelema hallituslähde.

Hänen mukaansa yhtenä vaihtoehtona on, että al-Holista ei saada aikaan yhtenäistä linjausta hallituksessa. Al-Holista ei ole oikeudellisessa mielessä välttämätöntä tehdä päätöstä, vaan palautusten selvittelyä voitaisiin jatkaa virkamiestyönä, hän sanoo.

– Hallituksen sisällä on olennaista, että ei synny vaikutelmaa jonkun (puolueen) perääntymisestä, lähde sanoo.

Al-Holin leirillä on lukuisia suomalaisia naisia ja lapsia. Kysymys heidän kotiuttamisestaan on jakanut hallituspuolueita. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni totesi viime viikolla Ylen haastattelussa, että leirillä olevia suomalaisia lapsia pitäisi auttaa, mutta vastaavasti lasten äitejä ei.

Ilta-Sanomien tavoittamat yhdeksän Sdp:n piirijohtajaa ovat puolestaan puoltaneet äitien kotiuttamista leiriltä, jos se on ainoa keino saada lapset al-Holista pois. Vain yksi piirijohtajista ei ollut suoraan valmis kyseiseen toimintamalliin. Vihreiden ja RKP:n riveistä on kerrottu Ylelle, että ainoa vaihtoehto on tuoda leiriltä Suomeen äidit ja lapset.

Lännen Median haastattelema hallituslähde sanoo, että keskustan linjaama, pelkkä lasten hakeminen leiriltä on laillisuuden näkökulmasta vaikeaa. Lapsia ei voida ottaa huostaan leirillä, koska Suomen viranomaisilla ei ole siellä toimivaltaa.

Kaikki al-Holin leirillä olevat suomalaiset eivät myöskään edes halua palata. Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina kahden leirillä olevan suomalaisnaisen haastattelun, joista vain toinen kertoi haluavansa palata Suomeen. Uutisesta kävi ilmi, että leiriltä on myös hyvin vaikeaa edes löytää yksittäisiä ihmisiä.

– Se (lasten hakeminen leiriltä) vaikuttaa lainsäädännöllisesti vaikealta. Paikallinen hallinto ei ole suostumassa siihen ja ihmiset vastustavat sitä. Todennäköisesti he piiloutuisivat (leirille), lähde arvioi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Toinen hallitusta lähellä oleva lähde sanoo ihmettelevänsä keskustan puheenjohtajan Kulmunin linjausta al-Holista. Hän pitää mahdollisena, että yksimielisyyttä ei löydy hallituksessa.

– Aina on olemassa vaihtoehto, että poliittista päätöstä ei synny. Silloin asiaa hoidetaan viranomaisvoimin.

– Valtioneuvosto ei voi oikeuskanslerin päätöksen valossa kategorisesti päättää, että yhtään aikuista ei tuotaisi al-Holista pois, lähde sanoo.

Hän toivoo, että asia saataisiin hoidettu nopeasti pois päiväjärjestyksestä.

– En ymmärrä, että miksi tätä asiaa on vatvottu kuukausia. Jos siellä (al-Holissa) kerran juoksee toimittajia harva se viikko paikalla ja sieltä jatkuvasti lennätetään ihmisiä pois, niin koko tämä asia olisi pitänyt hoitaa jo kesäkuussa, lähde sanoo.

Myös presidentti Sauli Niinistö otti kantaa al-Holiin sunnuntaina verkossa julkaisemallaan kirjoituksessa.

– Itse asiassa kokonaiskuva lienee tällä hetkellä aika selvä. Lapsia Suomen tulee auttaa. Oikeudellisesta velvoitteesta on näköjään esitetty eriäviä näkemyksiä, mutta yhtä kaikki; moraalinen velvollisuus on ilmiselvä. Sama velvoite ei ulotu äiteihin, vaikka Suomen kansalaisina heillä on oikeus konsulipalveluihin, Niinistö kirjoitti.

Hänen mukaansa edessä on ongelma, jos lapsen auttaminen estyy siksi, että tosiasialliseksi ehdoksi tulee äidin sisällyttäminen samaan apuun.

– Linjaus tästä on keskeinen, niin hallituksen päätöksessä kuin välikysymyksessä. Toistan, että oma mielipiteeni on hallituksen tiedossa, mutta en lähde sillä vaikuttamaan parlamentin työhön, Niinistö toteaa.