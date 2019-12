Presidentti Niinistö: hallitus tekee lähipäivinä päätöksen al-Holin suomalaisista

Rami Nieminen

Presidentti Sauli Niinistön mukaan hallitus linjaa lähipäivinä miten Syyriassa olevien suomalaisten suhteen toimitaan. Niinistö kirjoittaa asiasta presidentin verkkosivuilla julkaistussa kannanotossa.

Niinistö toteaa, ettei halua ottaa enempää kantaa asiaan, josta eduskunnassa käydään pian luottamusäänestys.

– Välikysymys on niin keskeinen sisäpolitiikan väline, ettei presidentti voi eikä hänen pidä yrittää vaikuttaa sen käsittelyyn, Niinistö kirjoittaa.

Presidentti kertoo keskustelleensa Syyria-linjauksesta sekä entisen pääministeri Antti Rinteen (sd) kuin nykyisen pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa.

– Tilanne on moniulotteinen ja hallitus on selvästi ryhtynyt pohtimaan asiaa sen vaatimalla tavalla. Oma kantani on hallituksella tiedossa ja se riittää.

Niinistön mukaan lapsia tulee auttaa. Hän perustaa mielipiteensä ensisijaisesti moraaliseen velvollisuuteen.

– Sama velvoite ei ulotu äiteihin, vaikka Suomen kansalaisina heillä on oikeus konsulipalveluihin.

Niinistön mukaan hallitukselta kaivataan nyt päätöstä siitä, mitä tehdään siinä tapauksessa että lapsia ei voida auttaa auttamatta samalla äitejä. Niinistön mukaan äitien suhteen pitää pohtia syvällisesti myös turvallisuuskysymystä. Hän korostaa, että siinä suhteessa myös presidentillä on roolinsa.

Niinistön mukaan Suomi ei saa olla naisia kohtaan hellämielisempi kuin muut Pohjoismaat.

– Muut Pohjoismaat ovat toistaiseksi tehneet enemmän kuin Suomi, noutamalla orpoja ja sairaan lapsen pois leiriltä. Mutta samalla niistä on kuultu tiukkoja vastustavia kantoja muiden leirillä olevien auttamisesta. Hyvin tiukkoja ovat myös monien Pohjoismaiden turvallisuutta lisäävät, jo säädetyt lait.

Hallituksen iltakoulu rajasi al-Holista kotiutettavat orpolapsiin