Yle: Pääosa al-Holin suomalaisista haluaa kotiin

Lähes kaikki al-Holin leiriltä tavoitetut suomalaisnaiset ovat valmiita palaamaan kotimaahan, kertoi Yle lauantaina. Vain yksi uskoo vielä Isisin kalifaattiin ja haluaa jäädä odottamaan sen uutta nousua.

Yle on saanut tietoja kuudesta Syyriassa olevasta suomalaisäidistä. Kaksi naista tavoitettiin suoraan, lopuista Yle sai tietoa Suomessa olevien omaisten kautta. Al-Holin leirillä on aiemmin kerrottu olevan yksitoista suomalaista naista ja kolmekymmentä lasta. Kaikilla leirin suomalaisilla on lapsia. Osa huolehtii myös Syyriassa aiemmin kuolleiden suomalaisten jälkikasvusta.

Ylen mukaan naiset ovat kyselleet aktiivisesti omaisiltaan al-Holia koskevista uutisista. He ovat myös valitelleet leirin ankaria olosuhteita. Ainoa Syyriaan jäämisen puolesta puhunut nainen viestitti Ylelle, ettei pystyisi harjoittamaan islamia Suomessa vapaasti. Hänen mukaansa leirillä vallitsee vahva uskonnollinen yhteishenki.

Yhden naisen omainen kertoi Ylelle, että Suomen viranomaiset ovat pyytäneet valokuvia naisesta noin kuukausi sitten. Syyksi kerrottiin se, että viranomaiset varautuvat leirin tilanteen muutokseen.