STTK:n pomo Palola ei ole yksin uudistamassa sovittelujärjestelmää – SAK:n Eloranta puhui asiasta jo viime vuonna

Vast: Luulis nyt hyvää tahtoa löytyvän ay-jyriltä ainakin joulun aikaan

Miksi työnantajat eivät voi hillitä ylikorkeiden osinkojen maksamista ilman yleistä palkanlaskua?



Tarkoitiko, että yleinen alv laskisi 20 prosenttiyksiköllä eli 4 %:iin, vai 20 %:iin, vai 20 prosenttia nykyisestä 19,2 %:iin?



En tiedä, kauanko olet tällä maapallolla tallustellut ja asioita havainnoinut, mutta oma kokemukseni on, että hinnat eivät automaattisesti laske, jos palkat ja verot pienenevät. Siitä ei voi sopia edes kolmikannassa, koska valtio ei voi sanella hintoja. Sen sijaan on nähty, että kun työn tekemisen kustannuksia ja yritysveroja on laskettu, voitot ovat menneet juuri niiden ylikorkeisiin osinkoihin sekä johtoportaan palkitsemiseen. Jos ei yritys, niin viimeistään myyntiporras käärii lisärahan omiin katteisiinsa. Kuluttajalle halpuutus ei välttämättä näy mitenkään.