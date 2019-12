Saako sanoa kasviliha? Pouttu valittaa ympäristöterveydenhuollon päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kotimainen elintarvikevalmistaja Pouttu valittaa hallinto-oikeuteen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunnan päätöksestä hylätä yrityksen oikaisuvaatimus asiassa, jossa yritystä kielletään käyttämästä kasvipohjaisista tuotteistaan kuluttajaa harhaanjohtavia termejä kasviliha, burgerpihvi ja kasvilihapulla.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto antoi määräyksen sanojen kieltämisestä marraskuun lopulla. Ympäristöterveyslautakunta hylkäsi elintarvikevalmistajan oikaisuvaatimuksen asiasta keskiviikkona.

Kiista juontaa juurensa siihen, kun ympäristöterveydenhuolto määräsi yrityksen lopettamaan kasviliha- ja burgerpihvi-sanojen käytön markkinoinnissaan, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillaan.

Lisäksi yritys määrättiin vaihtamaan kasvituotteidensa Muu Burgerpihvin ja Muu Kasvilihapullien nimet sekä uusimaan tuotteiden pakkaukset tammikuun kahdeksanteen päivään mennessä.

– Tässä kävi nyt näin. Mutta mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Tilanne on epäreilu meidän ja ulkomaisten toimijoiden välillä. Viranomaiset tekevät työtään ja arvostan sitä, mutta on edelleen suuri mysteeri miksi huomio on kiinnittynyt vain meihin, Poutun toimitusjohtaja Mikko Karell sanoo yrityksen tiedotteessa.

Toimitusjohtaja viittaa muun muassa suosittuun yhdysvaltalaiseen Beyond Meat -nimiseen elintarvikevalmistajaan, joka saa markkinoida tuotteitaan Suomessakin nimellä burger patties. Toimitusjohtaja kertoi yrityksen tilanteesta sosiaalisessa mediassa pian viranomaispäätöksen jälkeen.

Kiistassa kyseessä olevat Poutun kasvistuotteet lanseerattiin markkinoille syksyllä. Viranomaispäätös asiassa tehtiin marraskuun lopulla. Tammikuun alusta alkaen yrityksen tuotteet Muu Burgerpihvi ja Muu Kasvilihapullat ovat nimeltään Muu Kasviburgerpihvi ja Muu Kasvipyörykkä.

Yritys aikoo tuoda vielä tusinan uusia kasvistuotteita markkinoille. Ensimmäiset tulevat kauppoihin lähiviikkoina.

– Uusien tuotteiden nimeäminen tulee olemaan todella haastavaa. Käänsimme kasviliha-sanan englannista siksi, että kasviproteiini on hyvin tekninen termi ja lihankorvike taas kuulostaa pula-ajan tuotokselta. Kasvilihasta voisi tehdä uuden hedelmälihan, jos kaikki muutkin alkaisivat käyttää sitä. Ymmärrän oikein hyvin, että kasviliha ei ole olemassa oleva termi. Mutta ei se koskaan voikaan vakiintua jos sitä ei käytetä. Idea on siinä, että sellainen termi voisi olla yleisesti kaikkien käytössä kuvaamaan uudenlaisia tuotteita, Mikko Karell sanoo.