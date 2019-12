Postin uusi toimitusjohtaja avautuu sisäisellä videolla ikävästä julkisuudesta ja omistajaohjauksesta: ”Ei meitä ole kukaan ohjannut"

Postin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto kertoo vuodetulla videolla ajatuksiaan omistajaohjauksesta, julkisuudesta sekä työehtokiistasta.

Taneli Koponen

Posti on ollut syksyn aikana julkisuudessa postilakon ohella muun muassa johdon anteliaista bonusohjelmista ja eri liiketoiminta-alueiden mittavista tappioista. Yhtiön johto on kuitenkin pitänyt julkisuudessa matalaa profiilia ja yleensä kieltäytynyt haastattelupyynnöistä.

Postin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi valittu Turkka Kuusisto kertoo kuitenkin syksyn tapahtumista yhtiön sisäisellä videolla, jonka Lännen Media on nähnyt.

Aamutuokioksi nimetyssä tilaisuudessa Kuusisto tapaa henkilöstöä. Hän ottaa puheeksi muun muassa Postia koskevan uutisoinnin, joka ei hänen mukaansa tunnu aina kovin hyvältä. Henkilöstön "kysy mitä vain"-osiossa Kuusisto palaa aiheeseen uudestaan.

– Olisi hyvä, että mahdollisimman paljon pystyisimme käymään (kysymyksiä läpi) omassa piirissä sen sijaan, että niitä käytäisiin (läpi) lehtien palstoilla tai jossain muualla, Kuusisto toivoo 28. marraskuuta kuvatulla videolla.

Lännen Media uutisoi seuraavana päivänä Postin liiketoimista yritysten talousprosessien digitalisoijana. Ne johtivat noin 40 miljoonan euron tappioihin Postin tytäryhtiössä OpusCapitassa. Kuusisto ja useat muut Postin johtajat eivät tuolloin halunneet vastata kysymyksiin tappioiden syistä. Posti on myynyt yhtiön.

Väliaikainen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto kommentoi Postin asioita vuodetulla videolla, joka on kuvattu marraskuussa. Arkistokuvassa on Postin pääkonttori.

Postin työntekijät kysyvät videolla muun muassa omistajaohjauksesta. Kuusisto vakuuttaa heille, että omistajaohjausministerinä toiminutta Sirpa Paateroa (sd) on pidetty syksyn aikana avoimesti ja läpinäkyvästi tietoisena Postin asioista

– Kun olen ollut yhtiön ruorin takana viimeiset kaksi kuukautta, niin ei meitä kukaan ole ohjannut. Yhtiön hallitus ja yhtiön johto, toimitusjohtaja, vastaavat yhtiön toiminnasta.

– Käymme luonnollisesti avointa vuoropuhelua, jotta olisimme läpinäkyviä ajatuksistamme, tavoitteistamme ja päämääristämme. Ei siinä ole ollut tämän syksyn aikana kahta epäilystä, että kuka tätä yhtiötä johtaa, Kuusisto sanoo videolla.

Eri medioissa on uutisoitu syksyn aikana laajasti muun muassa Postin johdon palkitsemisjärjestelyistä. Kuusisto nostaa videolla erikseen esiin puheen Postin johtoportaasta.

– Sanat ovat tosi tärkeitä. Minua ärsyttää tämä retoriikka, että on olemassa Postin johto ja sitten on olemassa muu Posti. Me olemme kaikki postilaisia.

Posti tiedotti viime keväänä toteuttavansa säästöohjelman, jossa tavoitellaan 150-200 miljoonan euron kustannussäästöjä. Syksyllä Posti kertoi muutoksesta, jonka myötä sen työntekijöille oli luvassa palkan alennuksia. Posti halusi siirtää noin 700 pakettilajittelun työntekijää Medialiiton ja Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n mukaan työehtosopimuksen vaihtaminen olisi tarkoittanut jopa 30 – 50 prosentin palkanalennuksia yksittäiselle työntekijälle taulukkopalkat ja muut työehtosopimuksen lisät huomioiden. Postin toimia seurannut postilakko loppui, kun pakettilajittelijoille neuvoteltiin PAUn ja Paltan välinen oma työehtosopimus.

Videolla Kuusisto vakuuttaa, että muutoksessa ei ollut kyse säästöistä.

– Meillä ei ollut missään olosuhteissa tavoitteena hakea mitään kustannussäästöjä. Sitä kautta esimerkiksi ei olisi ollut edes mahdollisuutta lähteä meidän hinnoitteluun koskemaan. Ei ole mitään intressiä lähteä tässä markkinassa johtamaan peliä halvimmilla hinnoilla. Tämä meidän kaikkien on hyvä talon sisällä muistaa.

Nyt neuvoteltu palkkamalli on aikaisemman sopimuksen mukainen, kertoo toimitusjohtaja. Hänen mukaansa työtahtia nopeuttamalla on mahdollista ansaita enemmän.

– Yritämme toista kautta yhdessä ajan kanssa löytää niitä tuotantopalkkiomalleja, jotka ovat mielestäni hyviä myös työntekijöille. Jos haluaa tehdä pikkuisen vauhdikkaammin asioita, niin sitä kautta pääsee itsekin enemmän vaikka tienaamaan.

Häneltä kysytään videolla, miksi Postia johdetaan kuin kriisiyhtiötä, vaikka sillä menee taloudellisesti vähintäänkin kohtuullisesti.

– Ei Postia johdeta, kuin se olisi kriisissä. Postia johdetaan tavalla, joka pyrkii olemaan aktiivinen ja 2-3 askelta eteenpäin katsova, koska markkina on niin kovassa murroksessa.

Kuusiston mukaan yhtiöllä ei ole hätää rahoitusaseman näkökulmasta.

– Mutta jos me annamme sellaisen hyvän olon tunteen tulla puseroon ja markkina muuttuu nopeammin kuin odotimme, tai tapahtuu jotain odottamatonta, niin äkkiä se (Posti) on kriisissä. Väittäisin, että me johdamme Postia niin, ettei siitä ikinä kriisiyhtiötä tule.

Lännen Media ei tavoittanut Kuusistoa.