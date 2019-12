Näitä googlattiin vuonna 2019 – suomalaisia kiinnosti ostoskeskukset, kurtturuusu sekä menehtyneet tähdet

Googlen haetuimmat Suomessa vuonna 2019

Puheenaiheet

Tripla

Ideapark Seinäjoki

Muji

Kurtturuusu

Curly girl metodi

Uunifetapasta

Lumenpudotin

Hulavanne

Sähköpotkulauta

Amos Rex

Uutiset

Notre Dame

Postin lakko

Eduskuntavaalit

Perussuomalaiset

Eurovaalit

Sri Lanka

Area 51

Thomas Cook

Brexit

Ilmastolakko

Henkilöt

Matti Nykänen

Olli Lindholm

Kaapo Kakko

Marko Anttila

Ed Sheeran

Maisa Torppa

Kevin Lankinen

Greta Thunberg

Jussi Halla-Aho

Teemu Pukki

Poliitikot

Jussi Halla-Aho

Antti Rinne

Sanna Marin

Katri Kulmuni

Li Andersson

Markus Kuotesaho

Antti Rantakangas

Sirpa Paatero

Husu Hussein

Paavo Väyrynen

Viihde

Big Brother

Game of Thrones

Apex Legends

Stranger Things

Joker

Rammstein

Temptation Island

Fortnite tracker

Ence

Once Upon A Time In Hollywood

Ruoka

Uunifetapasta

Lyonin kana

Kombucha cola

Raastekeitto

Beyond Meat

Kinder kääretorttu

Puolukkajauhe

Keto reseptit

Pihlajanmarjahyytelö

Voileipäkääretorttu

Miten?

Miten laihtua

Miten hallitus muodostetaan

Miten saada rahaa

Miten lasketaan keskiarvo

Miten saada unta

Miten poistaa instagram tili

Miten auttaa masentunutta

Miten pysyä hereillä

Miten oppia englantia

Eurovaalit miten äänestää

Listoja voi tarkastella täältä.