Tulli: Viranomaisten yhteisharjoitus Helsinki-Vantaalla sattumalta samaan aikaan Isis-perheiden kotiutuskeskustelun kanssa

Helsinki-Vantaan lentoasemalla keskiviikkona järjestettävä viranomaisharjoitus on herättänyt spekulaatioita "Isis-perheiden" kotiutuksiin varautumisesta. Tullin mukaan harjoituksella ei ole yhteyttä al-Holin leiriltä kotiutettavien tilanteeseen, vaan kyseessä on rutiiniharjoitus, jossa harjoitellaan biologisten uhkien torjuntaa. Tullin mukaan harjoituksen osuminen päällekkäin Isis-keskustelun kanssa on sattumaa.