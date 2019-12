Sanna Marinin hallitus: Ministerille puolen vuoden karenssi, jos siirtyy "eturistiriidan" synnyttäviin tehtäviin

Pekka Mauno

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus sulki ensitöikseen ministereiltä tien lähteä kesken kaiken parempiin tehtäviin. Hallitus teki tiistaina periaatepäätöksen ministerikarenssista.

Päätöksen mukaan ministerit sitoutuvat Marinin hallituskaudella ilmoittamaan pääministerille, jos aikovat siirtyä kesken kaiken muihin tehtäviin.

Jos uudessa tehtävässä on eturistiriita ministerin tehtävien kanssa, tiedossa voi olla jopa puolen vuoden ministerikarenssi. Eturistiriita tarkoittaa sitä, että uusissa tehtävissä voi hyödyntää ministeriaikojen tietojaan.

Kyse on niin kutsutusta pyöröovi-ilmiöstä, jossa politiikan huipulla olevat henkilöt siirtyvät esimerkiksi etujärjestöjen ja yksityisen sektorin johtotehtäviin.

Asiasta on vireillä lakihanke, mutta sitä ei ole saatu valmiiksi. Siihen saakka ministerit lupaavat sitoumuksensa perusteella olevan hyppäämättä muihin tehtäviin.

Euroopan neuvoston korruptiota vastustava toimielin (Group of States against Corruption) on huomauttanut Suomea johtavien virkamiesten ja ministereiden siirtymisestä yksityisen sektorin tehtäviin tai myös päinvastoin.

Pyöröovi-ilmiöstä puhuttiin viimeksi, kun kokoomusministereiden avustajia ja myös kansanedustajia siirtyi terveydenhuoltoalan yrityksiin johtotehtäviin.