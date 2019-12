Pääministeri Marin: Uudella hallituksella ei ole aiemmasta poikkeavaa linjaa al-Holin leirin suomalaisista

Vast: Valeuutisia tuutin täydeltä

Mankala: miltä osin kyse on disinformaatiosta ja miten se poikkeaa yleisesti poliitikkojen puheista? Tuossahan poliitikko poikkeuksellisesti totesi, että kyseessä on kuulopuhe ja että hän ei voi varmistaa tietojensa oikeellisuutta. Eli tässä on sentään suoraan sanottu, että kyseessä on huhu. Sen sijaan esim Rinne ja Paatero ovat jääneet käytännössä kiinni disinformaation levittämisestä ja jopa eroamisellaan myöntäneet sen. Haavistokin on tainnut jopa suoranaisesti kiistää palautussuunnitelman olemassaolon vaikka siitä on eri tahoilta virkamieskuntaa saatu aivan päinvastaista tietoa.