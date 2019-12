Sdp näpäytti nimityksillään keskustaa – Sirpa Paateron paluu iso riski sdp:lle, koska kunta-asiat umpisolmussa

Näkökulma

Kirsi Turkki

Sdp:n varapuheenjohtajan Sanna Marinin valinta Suomen kaikkien aikojen nuorimmaksi pääministeriksi ei ollut sunnuntai-iltana yllätys. Marin oli lievä ennakkosuosikki ja sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman pelasi perintöprinssin paikkaa liian kauan. Lindtmanin olisi pitänyt ottaa vastaan tarjottu ministeripesti jo viime keväänä, kun Antti Rinteen (sd) hallitusta muodostettiin. Silloin lähtötilanne Marinin kanssa olisi ollut tasapäisempi.

Marinin täpärä voitto Lindtmanista jättää railon kilpakumppaneiden ja heidän kannattajiensa välille. Selvää lienee kuitenkin se, että Marin valitaan ensi kesänä kotikaupungissaan Tampereella sdp:n puheenjohtajaksi. Rinne kertoi jo sunnuntai-iltana, ettei enää asetu ehdolle puheenjohtajaksi.

Yllätys sdp:n nimityksissä oli se, että puolueen ykkösvitjassa yksikään nimi ei vaihtunut, vaan tehtäviä vain palloteltiin uuteen järjestykseen. Kyseessä oli myös näpäytys keskustalle, joka sdp:n kaaoksen käsikirjoitti. Keskustan operaation voi katsoa ainakin osin epäonnistuneen, kun keskustan luottamuksen menettäneestä Antti Rinteestä tehdään eduskunnan varapuhemies ja hallituksesta kerran eronnut Sirpa Paatero (sd) palaa kuntaministeriksi.

Keskusta toki onnistui siinä, että pääministerin nimi on huomenna Suomessa Sanna Marin, eikä Antti Rinne. Ensi vuoden alun kannatusgallupeissa sitten nähdään, riittääkö tämä keskustaväelle. Olisiko puheenjohtaja Katri Kulmunin sittenkin pitänyt olla jämäkämpi ja vaatia, että luottamuspulan takia eronnut Rinne ja omistajaohjauksessa virheitä tehnyt Paatero eivät enää palaa mihinkään avainpaikoille? Kulmunin toimintaa on kuvattu monin paikoin haparoivaksi ja araksi. Keskustan on mahdollista vaihtaa puheenjohtajaa taas ensi kesän puoluekokouksessaan.

Toisen puolueen nimityksiin sekaantumiselle on kuitenkin myös rajansa. Kun sen pelin avaa, niin silloin uhkana on, että omankin puolueen nimityksiin aletaan sekaantua.

Sdp:n valinta nimittää Antti Rinne eduskunnan varapuhemieheksi on helppo ymmärtää. Paikka on kunniallinen puolueen puheenjohtajalle, se on riittävän kaukana hallituksesta ja tehtävästä maksetaan rivikansanedustajaa suurempaa palkkiota. Varapuhemiehen palkkio on 10 441 euroa kuukaudessa. Pudotus pääministeristä ei ole liian suuri.

Sirpa Paateron paluu kuntaministeriksi on salvaa niille haavoja saaneille demareille, jotka kokivat, että Paatero uhrattiin turhaa Rinteen edestä. Paateron nimitys on ilman muuta riski sdp:lle, ja vaikea selittää julkisesti. Miten hetki sitten eronnut ministeri palaa valtioneuvostoon kuin mitään ei olisi tapahtunut?

Paatero teki virheensä omistajaohjauksessa, eikä kuntapuolella, sdp selittää tilannetta. On kuitenkin hyvä muistaa, että kuntapuolen vaikea tilanne on vasta edessä. Kuntien talous on kuralla ja edessä ovat kaikkien aikojen vaikeimmat työehtosopimusneuvottelut. Erityisesti hoitohenkilökunta vaatii vuosikausiksi palkankorotuksia, joihin kunnilla ei ole lainkaan varaa. Erikoistarkkailussa oleva Paatero pääsee nyt Postin sijaan setvimään kuntien sekavaa tilannetta.

Työministeri Timo Harakan (sd) siirto liikenne- ja viestintäministeriksi herättää myös hämmästystä. Onko kyseessä jonkinlainen epäluottamuslause Harakalle työllisyysasioiden hoitamisessa? Työministeriksi siirtyvä Tuula Haatainen (sd) on enemmän ay-väen mieleen. Ainakin SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toivotti Haataisen tervetulleeksi twitterissä.

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselle (sd) jäi käteen musta pekka eli omistajaohjauksen salkku. Ymmärrettävää se on siksi, että Tuppuraisen eurooppaministerin salkku kaipasi lisää tukevuutta, kun Suomen EU-puheenjohtajakausi päättyy.

Demarien nimitykset on julkisuudessa puitu nopeasti loppuun. Uusi pääministeri Sanna Marin sanoi jo sunnuntaina, että työhön on tartuttava heti. Hallituksen toimintakyky on palautettava nopeasti, työmarkkinatilanne on vaikea ja ulkoministeriössä kuohuu. Myrskyn silmässä ja opposition hampaissa on vuorostaan hallituspuolue vihreät, jonka ulkoministeri Pekka Haavisto on saanut al-Holin pakolaisleirin naisten ja lasten palautuskeskustelusta ensimmäisen kunnon kolhun hyvään julkikuvaansa.