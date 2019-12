Sdp:n pääministeriehdokkaat esittäytyivät puoluevaltuustolle

Kirsi Turkki

Sdp:n pääministeriehdokkaat, puolueen varapuheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) ja Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtman pitivät kumpikin omat 15 minuutin puheenvuoronsa puoluevaltuuston kokouksessa Eduskunnan Pikkuparlamentissa ennen ratkaisevaa suljettua lippuäänestystä. Molempien puolesta pidettiin kolme kannatuspuheenvuoroa.

Lindtman korosti puheenvuorossaan olevansa lähiöiden kasvatti, jonka vanhemmat erosivat, kun hän oli viisivuotias. Hän painotti omaa kilpailuviettiään ja voittamisen haluaan, koska hän on ollut nuoresta asti urheilusta kiinnostunut.

– Isä ei suositellut mukaan lähtöä politiikkaan. Sen tien jouduin löytämään itse.

Lindtmanin mukaan uusi hallitus on isojen tehtävien äärellä. Ylivoimaisesti haastavimmaksi tehtäväksi hän nimesi Suomen viemisen hiilivapaaksi yhteiskunnaksi seuraavan 15 vuoden aikana. Tehtävä pitää hoitaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja työllisyydestä ja taloudesta huolehtien.

– Lasku ei voi olla kohtuuton niille, jotka ovat ennestäänkin toimeentulovaikeuksissa.

Hallitusohjelman toiseksi punaiseksi langaksi Lindtman nimesi tasa-arvon edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen.

– Parannamme perusturvaa, nostamme pieniä eläkkeitä, satsaamme palveluihin ja toteutamme oppivelvollisuuden laajentamisen.

Pääministerin pitää olla Lindtmanin mukaan suunnannäyttäjä ja linjanvartija. On oltava kiinnostunut yritysten elinkelpoisuudesta ja menestyksestä ja rakennettava sopimusyhteiskuntaa.

Lindtman lupasi, että jos hänet valitaan pääministeriksi, hän on käytettävissä myös puolueen puheenjohtajan tehtävään ensi kesän puoluekokouksessa.

– Vallan ja vastuun tulee kulkea käsi kädessä.

Puheensa lopuksi Lindtman kehui vaimonsa Kaijan tukea. Hän myös kertoi haluavansa sälyttää yhteyden kauan odotettuun jälkikasvuun, Sofieen.

– Jos minut valitsette, Kesärantaan palaavat pienten jalkojen tepsuttelun äänet.

Lindtman on 37-vuotias kolmannen kauden kansanedustaja. Hän on johtanut pitkään Vantaan valtuustoa. Lindtman kieltäytyi keväällä ministeritehtävästä sanomalla ei kiitos työministerin salkulle. Tehtävän otti vastaan kansanedustaja Timo Harakka.

Lindtman perusteli kieltäytymistä perhesyillä. Lindtmanilla ja hänen puolisollaan on kaksivuotias tytär. Lindtmanin ja Rinteen välit ovat viileät. Lindtman suunnitteli Rinteen haastamista vuoden 2017 puoluekokouksessa, mutta aie kariutui, kun hänen kerrottiin toimittaneen puhemiehelle listoja sdp:n puhujista eduskunnan kyselytunnilla.

Lindtman mielletään ehdokkaista lähempänä ay-liikettä olevaksi Sdp-konkari Eero Heinäluoman kasvatiksi.

Marin aloitti puheensa muistelemalla puheenjohtaja Antti Rinteen sairastumista viime jouluna. Se oli hänelle kova paikka.

– Minulta ei tuolloin kysytty, olenko valmis johtamaan puolueen vaaleihin vai en. En minäkään kysynyt.

Hallituksen taival ei tule olemaan Marinin mukaan helppo, mutta se ei haittaa. Marin sanoi, että neljän vuoden päästä on nähtävä ne teot, joita suomalaisille vaaleissa luvattiin.

Marin korosti, että kumpi tahansa Sdp:n pääministeriehdokkaaksi valitaan, niin työhön on tartuttava heti, koska työmarkkinatilanne on vaikea, ulkoministeriössä kuohuu ja hallituksen rivit on saatava suoraksi.

– Voin tarttua tähän työhön heti. Minä olen tilanteen tasalla. Tunnen hallituskumppanit, tunnen valtioneuvoston jäsenet. Yksikään tehtävä, joka minulle on eteen tullut, ei ole jäänyt tekemättä.

Marinin mukaan pääministerin pitää osata neuvotella ja sovitella eri näkökulmia yhteen.

– Neuvottelutaito ja -kyky on muutakin kuin juonimista ja peliä.

Marin muistutti myös, että on hienoa, että Suomessa on sukupuolesta ja iästä riippumatta mahdollisuus tulla valituksi yhteiskunnan kovimpiin tehtäviin.

Marin on nyt 34-vuotias. Hän nousi eduskuntaan vuonna 2015. Puolueensa puheenjohtajistossa hän on ollut vuodesta 2014. Puolueen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi hänet valittiin pari vuotta sitten. Hän kuuluu Sdp:n nuoreen punavihreään siipeen. Marin tuurasi Antti Rinnettä (sd) alkuvuoden, kun Rinne joutui sairauslomalle ja kuntoutukseen.

Tamperelaisella Marinilla on takanaan nousujohteinen poliittinen ura. Se alkoi Tampereen kaupunginvaltuustosta. Vuonna 2013 hänet valittiin valtuuston puheenjohtajaksi. Marin on avoliitossa ja hänellä on vajaat kaksi vuotta vanha tytär. Marinia pidetään eronpyyntönsä jättäneen Antti Rinteen suosikkina.

Sdp:n puolenvaltuusto valitsee puolueen pääministeriehdokkaan lisäksi ainakin uuden ministerin kunta- ja omistajaohjausministerin tehtävästä eronneen Sirpa Paateron (sd) tilalle. Paatero on sairauslomalla 13. joulukuuta asti. Hän oli kuitenkin läsnä puoluevaltuuston kokouksessa.

Mikäli Marin valitaan pääministeriehdokkaaksi, niin puoluevaltuusto valitsee myös uuden liikenne- ja viestintäministerin. Ministerien tehtäviä voidaan myös kierrättää tai jakaa toisin kuin Antti Rinteen johtamassa hallituksessa.

