Kirsi TurkkiJussi Orell

Sdp:n puoluevaltuusto on kokoontunut Helsinkiin valitsemaan puolueen pääministeriehdokkaan tehtävästä eronneen Antti Rinteen tilalle sekä muut ministeriehdokkaansa uuteen hallitukseen.

Pääministeriksi on kaksi ehdokasta: puolueen varapuheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Molempien puolesta pidetään kolme kannatuspuheenvuoroa, ja myös ehdokkaat pitävät puheen. Tämän jälkeen järjestetään suljettu lippuäänestys.

Eduskunnan Pikkuparlamenttiin saapuneiden puoluevaltuutettujen tunnelma oli jännittynyt. Aulassa jaossa oli sekä Sanna Marinin että Antti Lindtmanin pinssejä. Antti Lindtman kertoi menevänsä kokoussaliin luottavaisin mielin. Puoluevaltuutetut osaavat hänen mukaansa tehdä oikean ratkaisun.

Sanna Marin sanoi ennen kokousta, että jännitys alkaa nousta, mutta uskoi, että puoluevaltuutetut ovat ehtineet jo asiaa harkita. Marin kertoi lähettäneensä ihmisille viestejä ja puhunut myös kasvotusten ja puhelimitse ihmisten kanssa.

– Luotan, että ihmiset tuntevat minut ja Antin. He tuntevat meidät ja osaavat valintansa tehdä.

Antti Lindtman sanoi menevänsä kokoussaliin luottavaisin mielin.

Marinin pinssiä kantoivat Tanja Tiainen Sdp:n Oulun piiristä ja Sini Karjalainen Pohjanmaan piiristä. Tiaisen ja Karjalaisen mukaan jännitys puoluevaltuuston kokouksessa on korkealla siksi, että suuri osa valtuutetuista ei ole kertonut kantaansa.

– Ei tiedä kuin käy, Tiainen sanoi.

Tiainen ja Karjalainen sanoivat, että he voivat elää helposti valittiinpa kumpi tahansa ehdokkaista. Marinin takana he ovat ennen kaikkea siksi, että Marin on heidän mukaansa johdonmukainen ja määrätietoinen poliitikko.

– Hänellä on taito sekä puhua selkeästi että toimia määrätietoisesti.

Kaakkois-Suomen piiriä edustava Arto Seppälä kuvaili sunnuntai-iltaa mielenkiintoisemmaksi politiikan tapahtumaksi, vaikka oli mukana silloinkin, kun Antti Rinne voitti Jutta Urpilaisen puheenjohtajaäänestyksessä. Seppälän suosikki on Lindtman, koska Lindtman on hänen mukaansa vahvasti sitoutunut ja esiintyminen on vakuuttavaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Marinia kannatti pääministeriehdokkaaksi Lännen Median kyselyssä 18 ja Lindtmania 12 vastaajaa. Peräti 19 puoluevaltuutettua ei osannut tai halunnut nimetä suosikkiaan etukäteen. Lännen Median keskiviikkona tekemään kyselyyn vastasi 49 valtuutettua. Varavaltuutetut eivät olleet kyselyssä mukana.

Marinia pidetään väistyvän Antti Rinteen suosikkina ja arvoiltaan Lindtmania liberaalimpana ja vihertävämpänä. Lindtman mielletään ehdokkaista lähempänä ay-liikettä olevaksi Sdp-konkari Eero Heinäluoman kasvatiksi.

Sdp:n valtuuston puheenjohtaja on Sirpa Paatero, mutta hänen ei odoteta vetävän kokousta sairauslomansa vuoksi, vaikka Paatero saapuikin paikalle hieman ennen kokouksen alkua. Ainakin alkukokouksen puhetta on johtanut ensimmäinen varapuheenjohtaja Tommi Raunela.

Paateron kerrottiin viikko sitten jäävän sairauslomalle 13. joulukuuta saakka sen jälkeen, kun pääministeri Rinne oli kertonut Paateron eroavan omistajaohjausministerin paikalta Posti-kohun seurauksena.

Aiemmin päivällä selvisi, että uusi hallitus muodostetaan odotetusti vanhan pohjalle eli hallituksessa jatkavat Sdp:n lisäksi keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp. Myös hallitusohjelma pysyy samana. Hallitustunnustelut ja -neuvottelut olivat pitkälti muodollisuus, sillä halu jatkaa vanhalla pohjalla oli tiedossa alusta asti.

Hallitustunnustelijana toiminut Rinne kuitenkin kiitteli tiedotustilaisuudessa myös oppositiopuolueita näiden kanssa aamupäivällä käymistään keskusteluista.

– Kävimme eri näkökulmista tulevaa aikaa läpi liittyen hallituksen työskentelyyn ja hallitusohjelman sisältöön. Olen hyvin tyytyväinen, että kierros on menty valtiosäännön perusteella oikein eteenpäin, Rinne sanoi.

Tavoitteena on, että uusi hallitus nimitetään tiistaina.

Lue myös:

"Näyttää että tiistaina äänestetään pääministeristä – Neuvottelut käynnistyivät entisellä hallituspohjalla, Rinne jatkaa Sdp:n puheenjohtajana