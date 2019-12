Lumileopardi Juma saapui Suomeen Saksasta

Ähtärin eläinpuistoon saapui myöhään torstai-illalla Saksasta lumileopardinaaras Juma. Nyt reilut kaksivuotias Juma on syntynyt Saksassa Krefeldin eläintarhassa.

Ähtärin eläinpuiston mukaan Juman alkoi heti perille päästyään tutkia uutta kotiaan. Naapurissa asuva uroslumileopardi Jamal sekä uusi asuinympäristö jännittävät kuitenkin vielä Jumaa, ja sen tähden Juma viettääkin välillä paljon aikaa pesässään.

Ähtärin eläinpuiston intendentti Heini Niinimäen mukaan Juma ja Jamal saavat totutella kaikessa rauhassa toisiinsa.

– Vielä ne eivät ole yhdessä, vaan kumpikin on omalla puolellaan. Ne voivat kuitenkin jo nähdä ja haistaa toisensa aidan läpi ja aloittaa tutustumisen.

Eläintarhassa vierailevilla on jo mahdollisuus nähdä Juma, mutta se valitsee itse, milloin haluaa tulla esille.

Juman siirto Ähtärin eläinpuistoon on osa lumileopardien omaa suojeluohjelmaa (EEP) eurooppalaisissa eläintarhoissa. Tavoitteena on, että Juma ja Jamal saavat tulevaisuudessa pentuja. On kuitenkin liian aikaista arvioida, milloin pentuja voidaan toivoa tulevaksi. EEP-ohjelmien yksi tarkoitus on mahdollistaa luontoon palautuksia silloin, jos ne ovat tarkoituksenmukaisia ja tehtävissä.

Korkealla Himalajan ja Keski-Aasian vuoristoissa eläviä lumileopardeja on luonnossa jäljellä enää 3500–7000 yksilöä. Lumileopardien pahin uhka on salametsästys. Lisäksi eläintarhoissa elää 700 yksilöä. Suomen tarhoissa on syntynyt yli sata lumileopardia.