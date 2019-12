Neuvottelut käynnistyivät entisellä hallituspohjalla, Rinne jatkaa Sdp:n puheenjohtajana

Vast: Naurettavaa

Näköjään kiistellään seuraavista eduskuntavaaleista. IrVi veikka vaaleja puolen vuoden sisään, Mankala vuoteen 2023 ja Taito on valmis lyömään vetoakin: "Lyödäänkö Mankala vetoa että olet väärässä?"



Kaikkihan on mahdollista. Mutta joitain perusperiaatteita on, kuten se että eduskuntavaaleja järjestetään neljän vuoden välein.

Aiemmin presidentti pystyi hajottamaan eduskunnan. Se oli Kekkosen suosikkitoimi, kolme kertaa hän sen teki. Nyt on perustuslakia muutettu ja siellä lukee ennenaikaisista vaaleista näin:

"26 §

Ennenaikaisten eduskuntavaalien määrääminen



Tasavallan presidentti voi pääministerin perustellusta aloitteesta ja eduskuntaryhmiä kuultuaan sekä eduskunnan ollessa koolla määrätä ennenaikaiset eduskuntavaalit toimitettavaksi. Eduskunta päättää tämän jälkeen, milloin se ennen vaalien toimittamista lopettaa työskentelynsä.



Ennenaikaisten eduskuntavaalien jälkeen eduskunta kokoontuu valtiopäiville sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä yhdeksänkymmenen päivän kuluttua vaalimääräyksen antamisesta, jollei eduskunta ole päättänyt aikaisempaa kokoontumispäivää."



Epäilemättä eduskunta nyt sitten äänestää Sanna Marinin pääministeriksi. Sen jälkeen uudet vaalit olisivat edessä siinä tapauksessa että Sanna Marin niitä presidentiltä pyytäisi.

Kuinkahan siis Taiton ja Mankalan vedonlyönnissä kävisi. Ehdottakaa kertoimia.