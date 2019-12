Analyysi: Mitä Isis-lapsille pitäisi tehdä? Tämän takia poliittista päätöstä pantataan

Jussi Orell

Onko ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ylittänyt valtuutensa painostamalla ulkoministeriön virkamiestä käynnistämään operaation Syyrian al-Holin leirillä olevien suomalaisten Isis-lasten kotiuttamiseksi ilman äitejään ja lopulta hallintolain vastaisesti rajoittanut hankalaksi heittäytyneen virkamiehen tehtäviä?

Mitä hallitus on Isis-lapsista päättänyt tai ollut päättämättä? Onko olemassa yhtenäistä poliittista linjaa ja jos on, miksi virallinen päätös on yhä tekemättä?

Ilta-Sanomien uutisoinnista alkanut keskustelu velloo yhä.

Sotkua on puitu eduskunnan ulkoasianvaliokunnassa, kirjallisia kysymyksiä on jätetty ja välikysymystä väläytellään. Presidentti Sauli Niinistökin on kommentoinut puutteelliseksi väitettyä tiedonkulkua ministeriön ja presidentin välillä.

Jos unohdetaan vyyhtiin liittyvät henkilöasiat, ydinkysymyksiä on kolme: onko hallitus tehnyt poliittisen päätöksen lasten kotiuttamisesta joko yksin tai yhdessä äitiensä kanssa, vaativatko toimenpiteet poliittista päätöstä ylipäätään ja onko lasten kotiuttaminen ilman äitejään mahdollista?

Vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kyllä ja ei. Kahteen seuraavaan vastaus on selkeämpi ei.

Al-Holin tilannetta ja erityisen "Isis-lapsivirkamiehen" nimittämistä on käsitelty lokakuun lopussa hallituksen iltakoulussa. Iltakoulut ovat kuitenkin tapaamisia, joissa ei tehdä virallisia päätöksiä.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin linjauksen mukaan hallituksen pitäisi pyrkiä kotiuttamaan ainakin lapset. Lännen Median tietojen mukaan ulkoministeriö on vielä tämän jälkeen varmistellut toimintalinjaansa Pöystiltä.

Oikeuskanslerin linjaukset eivät nekään ole velvoittavia, vaan kanslerin päätehtävä on tulkita viranomaistoiminnan lainmukaisuutta jälkikäteen esimerkiksi kantelujen perusteella.

Poliittisen päätöksen puuttuminen ei ole asiassa ratkaisevaa. Virkamiesten ja -naisten velvollisuutena on noudattaa lakia ja sopimuksia riippumatta siitä, onko hallitus linjannut asiasta erikseen vai ei. Isis-lasten tapauksessa kyseeseen tulee esimerkiksi perustuslain pykälä perusoikeuksien turvaamisesta sekä YK-sopimus lasten oikeuksista. Ne velvoittavat toimittamaan hengenvaarallisissa oloissa olevat lapset turvallisempaan ympäristöön. Viranomainen ei siis riko lakia toimimalla ilman poliittista päätöstä vaan päinvastoin jättämällä toimimatta.

Poliittinen linjaus voisi kuitenkin selkiyttää tilannetta. Se, miksi poliittisesta vauhditteesta päättäminen venyy venymistään, johtuu siitä, että pelkkien lasten kotiuttaminen on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta. Al-Holin leiriä valvovat kurdit ovat kieltäytyneet päästämästä lapsia leiriltä ilman äitejään. Suomalaisviranomaisilla ei puolestaan ole oikeutta huostaanottopäätöksiin toisessa maassa. Tämän vuoksi lasten kotiuttaminen merkitsee myös äitien kotiuttamista. Ajatus radikalisoituneiden äitien kotiuttamisesta on poliittisesti niin arka ja epämieluisa, että on helpompaa jättää asia virkamiehille.

Mitä suomalaisviranomaiset voivat tehdä Isis-lasten auttamiseksi? Viranomaiset voivat päättää perheen kotiuttamisesta ja neuvotella kurdihallinnon kanssa. Tämän jälkeen voidaan konsulipalvelulain perusteella antaa aktiivista neuvontaa, auttaa matkajärjestelyissä sekä myöntää vaadittavat matkustusasiakirjat. Passien kirjoittaminen kuitenkin edellyttää, että lapset (lue perheet) onnistuvat pääsemään pois leiriltä ja että näillä on rahaa maksaa matkansa.

Kotimaassa lasten hyväksi voidaan tehdä enemmän. Jos äitiä epäillään terroristisista rikoksista, lapsi voidaan ottaa huostaan.

Al-Holiin liittyvässä keskustelussa olisi paikallaan tunnustaa, että avun kohdistaminen vain lapsiin on nykytilanteessa utopiaa. Jos suomalaislapsia leiriltä kotiutetaan, tulevat äidit "sivutuotteina". Haluttiin tai ei.