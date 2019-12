Marko "Mörkö" Anttilan arki on ollut MM-voiton jälkeen samaa puurtamista.

Vanessa Valkama

– Totta kai on paljon positiivisia puolia, että ihmiset tunnistavat, varsinkin lapset, Leijonien kapteeni Marko "Mörkö" Anttila kertoi, mitä vaikutuksia kevään jääkiekon maailmanmestaruudella on ollut.

Mörkö Anttilan mukaan arki on muuttunut hyvin vähän.

– Samaa puurtamista se on, ei siinä sen ihmeempää. Totta kai kaupoissa ja tilaisuuksissa tunnistetaan paremmin, mutta muuten ihan normiarkea perheen kanssa.

Anttilasta on hienoa, että Suomi on itsenäinen. Hänestä Linnan juhlissa on ollut miellyttävä tunnelma.

– Tämä on tietysti spesiaali tilanne, on kunnia-asia olla täällä. Paljon ihmisiä ja on saanut tavata uusia ihmisiä.

Mörkö Anttilalla on jo sunnuntaina paluu arkeen treeneissä.