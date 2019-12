Siivousalan yrittäjän puvussa on 1580 värjättyä siivousliinaa – Puvussa näkyvät vastuullisuus ja oma ala arvokkaasti

Vanessa Valkama

– Olemme Suomen paras työpaikka ja Euroopan paras siivousalan työpaikka. Olemme myös Pirkanmaan alueen paras työnantaja, Saana Tyni Koti Puhtaaksi Oy:stä kertoi yrityksensä viimeaikaisia meriittejä. Tyni oli juhlissa puolisonsa Henri Hahon kanssa.

Yritys on myös saanut aivan vast´ikään kultaisen ansiomerkin siitä, että se on nostanut siivousalan arvostusta.

Saana Tyni sanoi pukusuunnittelijalle kaksi kriteeriä juhlapuvulleen. Toinen oli vastuullisuus ja toinen oli alan näkyminen arvokkaasti.

– Hän onnistui erinomaisen hyvin. Puvussani on värjättyjä siivousliinoja. Joka ikinen liina on värjätty ja liinoja on 1580 kappaletta.

Tynin iltalaukku ja puolison koristus on tehty leikkuujätteistä.

– Aika mielenkiintoinen kokemus täytyy sanoa. Tietyllä tavalla on epäreilu fiilis, että se olen minä, joka olen täällä meidän yrityksestä. OIisin mieluummin päästänyt jonkun muun tai sitäkin mieluummin ottanut vaikka kaikki mukaan. Mutta täällä on mieletön tunnelma, hyviä tarjoiluita ja mielenkiintoisia ihmisiä.