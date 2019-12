Kuplinta ulkoministerin ympärillä jatkuu – Haavisto: "Olen useaan kertaan varmistanut toiminnan oikeudellisen pohjan"

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) vastasi itsenäisyyspäivän aamuna tiedotteessaan syytöksiin lainvastaisista toimista al-Holin leirillä olevien suomalaislasten kotiuttamisasiassa.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen syyttää Haavistoa päivän Helsingin Sanomissa pelolla johtamisesta ja lainvastaisista toimista.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin tällä viikolla, että Haavisto olisi syrjäyttänyt konsulipäällikkö Tuomisen tehtävistään, koska tämä ei suostunut toteuttamaan lasten tuomista Suomeen ilman äitejään. Myöhemmin Haavisto ilmoitti, että Tuominen saisi jatkaa tehtävässään. Konsulipäällikkö kokee, että Haaviston lähettämä päätös toimista lasten kotiuttamiseksi oli virkamiesten painostusta, joka vaaransi näiden oikeusturvan.

Haavisto kiistää painostamisen ja sanoo Ilta-Sanomien uutisen olevan virheellinen.

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen sanoo Helsingin Sanomille, että hänen käsityksensä mukaan ministerin päätös on lainvastainen, koska siinä ei ole esittelijää eikä siinä kerrota, mikä on ministerin toimivalta. Päätöksessä ei myöskään kerrota, millä perusteella ministeri voi ottaa lakisääteisen tehtävän virkamieheltä eli siirtää Tuomisen toisiin tehtäviin. Konsulipäällikön mukaan Haavisto on rikkonut ainakin hallintolakia.

Ulkoministeri Haavisto myöntää suomalaisten kotiuttamiskysymyksen Syyriasta olevan poikkeuksellinen haaste. Hän kuitenkin kiistää menetelleensä asiassa lainvastaisesti.

– Sellaisten ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen, jotka turvaisivat lasten edun toteutumisen, on ulkoministeriön ja ulkoministerin vastuulla. Tällaista poikkeuksellista tilannetta koskevat monet eri lait ja kansainväliset sopimukset. Sen vuoksi olen eri vaiheissa useaan kertaan varmistanut toiminnan oikeudellisen pohjan, Haavisto kommentoi tiedotteessa.

Ulkoministeri kertoo tiedotteessa suhtautuvansa erittäin vakavasti ulkoministeriön huonoon työilmapiiriin ja olevansa sitoutunut sen parantamiseksi. Haavisto kuitenkin painottaa, että ministeriössä havaittiin selvityksissä lukuisia ongelmia jo ennen hänen ministerikauttaan.

– Ministeriön täytyy olla kaikille työntekijöille hyvä paikka tehdä työtä suomalaisten hyväksi. Nyt syntyneen keskustelun myötä työilmapiirin parantaminen on entistä kiireellisempi asia. Tartun tähän viipymättä.

