Punamultakriisi lauennut? – Sdp ja keskusta vakuuttavat löytäneensä taas toisensa

Politiikanteko on välillä pitkäpiimäistä, mutta torstaina nähtiin eduskunnassa episodi, joka laukesi reilussa puolessa tunnissa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen meni kello 14 demariryhmään visiitille kertoakseen, mitä keskustassa ajatellaan nyt ja tulevaisuudessa.

Samalla käytiin läpi viime päivien näytelmä, jonka seurauksena pääministeri Antti Rinne joutui eroamaan. Eropakon takana oli keskustan osoittama epäluottamus Rinnettä kohtaan.

Moni uumoili, että Kurvinen saa ryhmässä satikutia, mutta toisin kävi. Ovesta asteli ulos äskettäin kaksi ryhmänjohtajaa kuin veljekset ikään. Jos haavoja on syntynyt, ei niitä näkynyt ainakaan ulospäin.

Kiittelyä riitti

Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman totesi, että keskustelu oli tarpeellinen ja hyvä.

– Ei ollut yhtään puheenvuoroa, jossa ei olisi kiitetty sitä, että Kurvinen tuli kokoukseemme. Oli tarve puhua asiat halki ja katsoa silmästä silmään. Keskusteluissa on vahva henki siitä, että nyt rakennetaan luottamusta ja katsotaan eteenpäin, Lindtman muotoili.

– Voidaan sanoa, että nyt on pöytä puhdistettu hallitusneuvottelujen tieltä. Yhteinen tavoite on viiden puolueen hallitus, joka on sitoutunut hallitusohjelmaan, hän jatkoi.

Kurvinen kertoi todenneensa ryhmälle, ettei tämä viikko ole ollut kovin vahva ei keskustalle eikä demareille, mutta katse on eteenpäin.

– Totesimme, että olemme molemmat tehneet virheitä. Tästä huolimatta yhteistyötä halutaan jatkaa.

– Puhuimme myös siitä, että nyt pitää keskittyä punamullan rakentamiseen. Kuulimme tilaisuudessa sellaisen vertauksen, että punamullan yhteistyö on parhaimmillaan kuin kaurapuuro kotimaisella voisilmällä.

Yhteinen visio

Kurvisen mukaan esille tuli myös se, että toimintatapoja pitää kehittää ja miettiä, ettei tällaiseen tilanteeseen jouduta enää koskaan.

– Mietimme myös sitä, että meillä pitää olla yhteinen visio, horisontti tulevaan, mitä hallituksessa tehdään. Käytännön tekojen kautta luottamus pikku hiljaa palautuu.

Hän oli iloinen, että ryhmä otti hänet ystävällisesti vastaan.

– Nyt aletaan tehdä töitä, luulen, että suomalaisetkin odottavat sitä.

Kurvinen oli todennut sdp:n ryhmälle, että jos etsitään vastuullisia Rinteen eroon, niin hän on yksi niistä.

Kurvinen yhdessä muun puoluejohdon kanssa esitteli linjaukset alkuviikosta eduskuntaryhmälle sekä puoluehallitukselle. Henkilöitä oli yhteensä kuusi.

– Kannan siitä oman vastuuni ja toin sen esille.

Kurvinen kertoi vastanneensa kaikkiin kysymyksiin, joita tuli esille. Niitä olikin runsaasti, yli kymmenen.

