Lännen Median kysely sdp:n puoluevaltuutetuille: Sanna Marin on kärkiehdokas pääministeriksi, mutta yllättävän moni epäröi yhä kantaansa

LM-työryhmä

Pääministeriehdokkaan paikasta käydään parhaillaan kovaa kamppailua sdp:n sisällä. Tieto käy ilmi Lännen Median sdp:n puoluevaltuuston jäsenille keskiviikkona tekemästä kyselystä. Valtuuston on määrä tehdä päätös sdp:n pääministeriehdokkaasta lähiaikoina.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinia kannatti pääministeriehdokkaaksi kyselyssä 18 ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Lindtmania puolestaan 12 vastaajaa. Peräti 19 puoluevaltuutettua ei osannut tai halunnut nimetä kyselyssä vielä suosikkiaan. Lännen Media tavoitteli 60 puoluevaltuutettua. Kyselyssä valtuutetuilta kysyttiin, kumpi kaksikosta on heidän ehdokkaansa Antti Rinteen (sd.) seuraajaksi pääministerinä. Marin ja Lindtman ovat aiemmin ilmoittaneen pyrkivänsä pääministeriksi.

Toistaiseksi ei tiedetä, milloin puoluevaltuusto pitää pääministeriehdokkaasta päättävän kokouksensa. Sdp:n puoluehallitus päättää kokouksen ajankohdasta torstaina. Pääministeriehdokkaan valitseminen tuli ajankohtaiseksi, kun pääministeri Antti Rinne jätti hallituksensa eronpyynnön Posti-sotkun seurauksena. Pian edessä ovat hallitustunnustelut, jotka tapahtuvat viime eduskuntavaalien voittajan eli sdp:n johdolla.

Myös sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman haluaa puolueensa pääministeriehdokkaaksi.

Liikenne- ja viestintäministerinä toimiva Sanna Marin on 34-vuotias pirkanmaalainen kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu ja sdp:n varapuheenjohtaja. Hän asuu Tampereella Kalevan kaupunginosassa yhdessä miehensä ja vuoden ikäisen tyttären kanssa. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri. Työkokemusta hänellä on muun muassa Amnesty International Suomen osaston korkeakouluharjoittelijan, Tampereen kaupungin toimistovirkailijan sekä Everdeal Retailin ja Tampereen Sokoksen myyjän tehtävistä.

37-vuotias Antti Lindtman asuu Tikkurilassa vaimonsa ja 1-vuotiaan tyttärensä kanssa. Hän kieltäytyi keväällä ministerin tehtävistä. Hän vetosi tuolloin eduskuntatyön sopivan hyvin nykyisen perhetilanteen vaatimuksiin. Lindtman on koulutukseltaan valtiotieteiden kandidaatti. Hänellä on työkokemusta kesätöistä peruspesijänä, siivoojana ja kivimiehenä. Hän on toiminut myös betoniauton kuljettajana sekä Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:ssa projekti- ja nuorisosihteerin tehtävissä.

Sdp:n puoluevaltuuston toinen varapuheenjohtaja Kaarin Taipale sanoo kannattavansa Marinia.

– Suomi ja SDP tarvitsevat tulevaisuuspääministerin, joka ei ole kaihtanut vastuuta esimerkiksi, kun joutui yllättäen eduskuntavaalien alla tuuraamaan pääministerikandidaattia. Marin otti myös mukisematta vastaan liikenneministerin raskaan salkun, vaikka varmaan olisi ollut enemmän kotonaan esimerkiksi kunta- tai ympäristösektorilla, hän sanoo.

Puoluevaltuutettu Mikko Valtonen kannattaa puolestaan Lindtmania.

– Lindtman on henkilö, joka voi koota puolueen ja hallituksen yhtenäisiksi, Valtonen arvioi.

Useat Marinin tukijat perustelivat kyselyssä valintaansa erityisesti Marinin alkuvuoden onnistuneilla esiintymisillä. Tuolloin hän sijaisti sairaslomalla ollutta sdp:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä. Myös Marinin ministerikokemusta kiiteltiin.

Valinnastaan epävarmojen osuus on kuitenkin edelleen suuri. Monet kantaansa vielä epäröivät sanoivat kyselyssä valintaa vaikeaksi, koska pääministerin valinta vaikuttaa erittäin voimakkaasti myös sdp:n ensi kesän puoluekokouksessa koittavaan puheenjohtajavalintaan. Olisi hyvin poikkeuksellista, jos pääministeri ei toimisi myös puolueensa puheenjohtajana.

Sdp:n nykyinen puoluevaltuusto on valittu Lahden puoluekokouksessa 2017. Puoluevaltuustopaikat jakaantuvat piirien välillä jäsenmäärän suhteessa. Puoluevaltuuston jäsenehdokkaat valitaan piirikokouksissa, joiden valinnan puoluekokous vahvistaa.

Puoluevaltuustossa on puheenjohtajan lisäksi 60 jäsentä sekä 60 varajäsentä. Kaikkia jäsenia ei siis tavoitettu vastaamaan kyselyyn. Puoluevaltuusto on sdp:n ylintä päätösvaltaa käyttävä elin puoluekokousten välillä.