Antti Rinne nousemassa hallitustunnustelijaksi

Monen monessa muussa duunissa jos potkut tulee, lähtee talosta ulos, mutta ilmeisesti eliitillä on omat kuviot. Ei herätä yhtään luottamusta keneenkään hallituksessa nyt olevaan jos noin päästävät käymään, että Rinne jää taustalle johtamaan. Uudet vaalit ja kansa päättämään. Eikä sitte mielellään häviäjiä hallitukseen.

Vast: Rinne takavasemmalle

Mitä irvokasta siinä on? Yrityksissäkin on tapana, että eroava johtaja osallistuu seuraajansa valintaan. Sitä paitsi Rinne on edelleen vaaleissa suurimman paikkamäätän saaneen puolueen eli SDP:n puheenjohtaja.