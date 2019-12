Joonas Kuikka

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ei olisi kyennyt ennustamaan, että Postin työehtosopimusriita koituu lopulta pääministeri Antti Rinteen kohtaloksi.

– Jos katson viikon taaksepäin, en olisi pystynyt arvioimaan, että meillä on tämmöinen tilanne nyt, Henriksson sanoo.

– On asioita, jotka olisi pitänyt hoitaa toisella tapaa. Parantamisen varaa on myös Rinteellä, mutta me katsomme, että kukaan ei ole täydellinen.

Henriksson pitää tärkeänä, että Rinne mahdollisti erollaan hallituksen jatkamisen nykyisellä pohjalla ja ohjelmalla.

Kun Rinne jätti eropyyntönsä tasavallan presidentille Sauli Niinistölle, Henriksson johti EU:n oikeusministerien kokousta Brysselissä.

– Kesken kokouksen sain tietää, että hallitus on eronnut. Keskustelin lounastauolla komissaarien ja ministerien kanssa. He halusivat tietää, mitä tämä tarkoittaa.

Henriksson sai vakuutella, että Suomi jatkaa EU-asioiden hoitoa puheenjohtajakauden loppuun asti hallituksen erosta huolimatta.

– Belgiasta muistutettiin, että ei huolta, tämä on tuttua, Henriksson sanoo.

Hallituksen kaatumisella voi kuitenkin olla vaikutusta EU-edustuksiin. Nyt Henriksson on hieman huolissaan, ehtiikö hän edustamaan EU:ta ensi viikolla Washingtoniin kyberturvallisuuskokoukseen. Samaan aikaan voi olla edessä tärkeitä äänestyksiä Suomessa.

– Tärkeää on myös, että ensi viikon EU-pääministerikokouksessa Brysselissä olisi henkilö, jolla on selkeä mandaatti.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä torstaina ja perjantaina 12.–13. joulukuuta aiheinaan EU:n ilmastonmuutosstrategia ja budjetti. Sdp:n on tarkoitus valita uusi pääministeri ensi viikolla puoluevaltuuston kokouksessa.

Ennen pääministeriä sdp valitsee jo tällä viikolla hallitustunnustelijan, joka voi olla muu henkilö kuin tuleva pääministeri. Tunnustelija voi olla myös nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne. Henrikssonille tämä sopisi pääministerin erosta huolimatta.

– Meidän päätavoite on, että pikaisella aikataululla saamme toimintakykyisen hallituksen. Ei tarvitse tehdä ongelmia asioista, jotka eivät ole ongelmia.

Henrikssonin mukaan molemmat pääministeriksi ehdolla olevat sosialidemokraatit, Sanna Marin ja Antti Lindtman, ovat tehtävään päteviä.

– Meillä ei ole suosikkia, toteaa Henriksson.