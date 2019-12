Opposition Orpo tiukkana: Pääministerin vaihtuminen ei ole ilmoitusasia

Ei ennakkotapaus

Orpo sanoo: "Pääministeri vaihtuminen ei ole ilmoitusasia, eikä siitä voida päättää vain sdp:n kabineteissa. On käynnistettävä perustuslain järjestyksessä tapahtuva prosessi, jossa eduskunta keskustelee avoimesti hallituksen muodostamisesta kaikkien eduskuntaryhmien kesken,"



Meillä on näin käynyt ennenkin.

Pääministeri Jäättenmäki totesi ettei nauti eduskunnan luottamusta ja erosi. Kuusi päivää hallitus toimi toimitusministeristönä kunnes puolue vaihtoi tilalle Matti Vanhasen.



No ei auta kuin katsoa miten käy, miten käy välikysymykselle ja miten keskusta toimii. Onhan tässä toki vielä sekin mahdollisuus että keskusta ulos ja kokoomus sisään.



Kannattaa muuten pistää merkille että Orpo ei sano sanaakaan uusista vaaleista vaan uutisessa lukee: "Hän muistuttaa, että perustuslain mukaan eduskuntaryhmät on kutsuttava koolle keskustelemaan uuden hallituksen muodostamisesta."



