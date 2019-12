Jussi Orell

Sdp:n puoluehallitus on kokoontumassa puoluetoimistoon Helsingin Hakaniemessä maanantain dramaattisten käänteiden takia. Puolueen puheenjohtajan Antti Rinteen asema pääministerinä on vaakalaudalla.

– Laineet lyövät nyt korkealla. Katsotaan, mitä tästä tulee, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman saapuessaan kokoukseen.

Keskustan eduskuntaryhmä pui Rinteen asemaa kokouksessaan aiemmin päivällä, minkä jälkeen puoluehallitus jatkoi asian käsittelyä. Keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni totesi eduskuntaryhmän pitkän kokouksen jälkeen, että puolue toivoo nykyisen hallituspohjan jatkavan mutta puolueella on syvä "henkilöön liittyvä epäluottamus".

– Haluamme, että hallitus on toimintakykyinen, puheenjohtaja painotti keskustan kriisikokouksen jälkeen.

Jupakassa on Rinteen toiminnasta Posti-kiistassa. Rinne on sanonut, että Postin hallitus toimi vastoin maan hallituksen linjausta suunnitellessaan pakettilajittelijoiden siirtoa tytäryhtiöön ja halvempaan työehtosopimukseen. Epäselvyyttä ovat aiheuttaneet muun muassa Rinteen eduskunnassa antamat vastaukset, joita on pidetty ristiriitaisina.

Postin ympärillä vellonut kohu johti jo perjantaina omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd) eroon ministerintehtävistä.