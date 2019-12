RKP:n ryhmä on keskustellut hallituksen tilanteesta. Posti-asiaa ei ole hoidettu niin hyvin, kuin olisi pitänyt. Viestinnässä ja muussa on ollut tarkentamisen varaa. Kukaan ei kuitenkaan ole täydellinen. Haluamme antaa PMI Rinteelle toisen mahdollisuuden, hänellä on RKP:n tuki. pic.twitter.com/sJI0QveHL5