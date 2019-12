Keskusta haluaa vaihtaa pääministerin, mutta Kulmuni ei sitä sano suoraan: "Toivottavasti Sdp tekee nyt tarvittavat johtopäätökset"

Vaihtoehtoja

Tässähän on vaikka kuinka monta vaihtoehtoa.

Uudet vaalit järjestetään jos pääministeri niitä perustellusta syystä esittää.

Jos Rinne haluaa olla oikein häijy niin hän pyytää uusia vaaleja. Jos gallupit pitävät paikkansa niin PS lähtisi kasaamaan hallitusta. Enää ei Halla-aho voisi kieltäytyä kantamasta vastuuta maan asioista.

Vennamo vei SMP:n hallitukseen, puolue hajosi.

Soinin oli pakko lähteä hallitukseen toisen jytkyn jälkeen, puolue hajosi.

Miten kävisi Halla-aholle kun talouskin on taantumassa?



Yksi vaihtoehto on että Rinne eroaa ja joku toinen demari jatkaa, kuten silloin kun Vanhanen korvasi Jäätteenmäen.



Ja sitten on sellainenkin vaihtoehto että Rinne ilmoittaa koko hallituksen eroavan, mutta ei pyydä uusia vaaleja.

Määrätään siis uusi hallitustunnustelija ja kun SDP edelleen on suurin puolue niin se aloittaa. Kenties uusi pohja voisi löytyä siitä että kokoomus korvaisi vanhoissa katkeruuksissa vellovan keskustan.

